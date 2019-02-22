獨家直擊／百人菁英團隊操刀豬寶　頂級硬體辦萬人演唱會也OK

▲2019台北燈節主燈「百變豬寶」。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

2019台北燈節請來曾幫阿妹、伍佰、陳昇等大牌歌手操刀專輯封面、創造許多經典設計的李明道 Akibo 擔任主視覺設計與活動策展，其中最引人注目的就是聳立在紅樓前高達12公尺的「豬寶」吉祥物，全身以550萬畫素LED螢幕組合而成，還會隨著音樂有不同面貌，不只讓燈節充滿科技感，創新的設計更是國際首見。

首創LED模組拼主燈 想要豬寶變什麼都可以

不想讓燈節主燈只是一個普通的「燈具」，擔當這次2019台北燈節活動策展人的李明道，想出了用LED彩幕包裹出主燈的新奇想法，讓豬寶自由變換彷彿活著般。李明道笑說，開幕當天主燈秀結束後，表演的DJ RayRay把表演片段寄很多國外的DJ友人，無不驚呼連連，因為沒有人有過在LED拼組的DJ舞台演出的經驗，羨煞不少國際級DJ。

而這次主燈造型特別，有菱有角的方形豬吸引不少遊客目光。李明道說，在設計主燈時就決定必需「非常特別」，第一個量體要很大，讓到訪遊客遠遠就可以看到，最重要是為了符合LED模組拼組的結構，所以就設計成方形的結構，「所以大家都叫他方頭豬寶」。用LED模組拼組的最大特色，就是不必仰賴外界燈源，每個螢幕都能獨立自體發光，顯示各種資訊，不只在創作上更顯自由，也讓豬寶整體傳達出奔放、自由的意象。

▼台北燈節策展人李明道。（圖／記者林敬旻攝，下同）

拉光纖纜線整合數位編碼 燈節充滿科技味

李明道表示，主燈集合台灣燈光、音響、舞台、視訊的百人菁英團隊，花6個月的時間把豬寶組出來，用了很多不同的工法呈現，「光一顆頭就將近1噸重」，主燈秀的時候大家可以看到豬寶變成機械人、舞獅，甚至寫上書法，「意思就是要讓全體市民自由自在、無拘無束，新的一年都可以心想事成。」

不但主燈設計突破以往，支持豬寶百變形象的硬體設施，台北燈節團隊更是下重本。面對腹地小的西門紅樓廣場，配合車輛與人潮動線，燈光、音響、後控台分散在十字路口的4個角落，為此用上了台灣首創的數位編碼技術，把複雜的燈光、視訊、音響訊號整合，利用光纖纜線傳輸確保順暢。「因為往年的主燈不需要這麼多視訊的內容。」李明道說，不只主燈秀藥時間精準推出，還有許多視訊內容、輪播廣告等，所以才使用數位編碼的技術整合，讓豬寶有精彩表演。

為了確保主燈規劃一切順利，李明道率領的百人團隊從6個月前就開始準備，不斷嘗試、模擬，因為西門町人來人往，舞台和主燈的搭建需要配合動線規劃，不像在小巨蛋可以任意變換工作程序，因此大多是挑燈夜戰進行，搭了主燈、中控台、封街拉光纖線路，接著再測試燈光、音響、視訊等。

李明道說，要處理複雜的數位編碼技術，中控室內的硬體、軟體都是最新、最強的。包括開閉幕表演，乾冰、火花、泡泡機等特效，都是要靠數位技術整合，「現在在這百變豬寶亮晶晶的控台，所使用的設備可以去台北小巨蛋做一場大型演唱會，是綽綽有餘的。」

對於李明道而言，操作燈節的困難度更勝一場大型演唱會。他表示，演唱會就開場一直做到結束大家就解散，但燈節打個比方，等於是從台北開車到屏東不能停，還要一邊保養一邊加油，「我們一直再做調整、新增內容，像是元宵節那天，我們要讓豬寶講一個元宵快樂，光這個叫就要熬夜一個晚上進行。」

科技滿滿卻超環保 7成部品可重複利用

而豬寶的善後，更是環保掛帥，落實重複再生的概念。李明道說，除了眼鏡、尾巴還有身上幾顆鈕扣是用玻璃纖維製作外，其他全部都是用舞台模組組合，LED彩幕、燈光和音響等，都是可以退回舞台公司重複利用，甚至內部的焊燒鐵件也可以再利用，「粗略統計，有30%會留下變成物件外，其他70%的東西在24日燈節結束後，都會回到各自工廠，繼續下一次的任務。」