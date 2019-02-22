選總統猶豫　柯文哲：民調很高但我什麼都沒有要選什麼？

▲台北市長柯文哲接受POP Radio《Pop搶先爆》主持人黃光芹專訪。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲被視為是2020參選總統的熱門人選，近幾次民調雖然落後高雄市長韓國瑜，但與其他叫有機會參選總統的對手相比，仍維持在領先地位。但柯22日接受專訪時卻說，「要不要說民調是我的壓力？每天都講說我民調很高，我回頭想我什麼都沒有，是要選什麼？」主持人最後不死心，要柯給一個明確答案，但柯仍沒有回答，只表示「還在想」。

柯文哲22日接受POP RADIO專訪，主持人黃光芹一開場就切入選總統議題。柯文哲說，「我說我沒有預設立場大家都不相信，真以為選總統跟選里長一樣說選就選喔？沒那麼容易。」

「我講一個笑話，以前有個把爸爸帶兒子看夕陽，他說下去下去，夕陽就下去，兒子鼓掌說爸爸再來一次。」柯文哲說，在韓國瑜出現前，2014年選舉是一個奇蹟，「一個人出現太多次奇蹟，很多人都把他視為自然」；柯坦言，台灣還是有城鄉差距，我們在台北都選到差點掛點，因為我不想去募款，這次選舉只有網路募款，後來也沒辦什麼募款餐會，這種調調不可能選全台灣，「要選舉還是要有樁腳什麼。」

柯文哲還說，2018選舉時的空戰才好笑，選舉前兩周在媒體前全部消失，「我們沒錢買廣告，連投票前一天選前之夜在電視上都沒有，因為其他人都買置入」，與館長合體直播更是冒生命危險去突破。柯說，我們過去當然有成功

「但奇蹟哪有辦法老是重複？」

柯文哲還提到一點，指出一天只有24小時，自己還是很認真在做市政，還是每天要處理，「所以絕對不要相信當市長每天出去跑行程、全台跑透透，我跟妳保證，不用3個月台北市政就垮掉。」

主持人追問，所以到底有沒有排除選總統的可能？柯文哲說，就族群來講，統計是有意義，「對個人來講，只有叫1沒有叫0，有登記就會選、沒登記就不會選」；至於是不是0？柯不願正面回答，稱對個人來講是1跟0，對群體來講才有百分比。

至於是否有可能籌組政黨？柯文哲說，組黨是另外一個問題，「如果組的黨跟現在很像，對台灣有什麼好處？台灣需要多一個國民黨、多一個民進黨嗎？其實不需要」，因此要思考怎麼做對國家對台灣比較好他才會做。



柯文哲還強調，如果前一次大選得票數超過5%，投入總統大選可用政黨提名，但前一次大選自己根本沒有組黨，因此現在組黨對選總統一點幫助也沒有。柯說，目前不想想太多，也許時間拖過去什麼都不用做也是個辦法，還再次引用電影《武狀元蘇啟兒》內容，強調如果皇上英明神武國泰民安，鬼才要當乞丐，如果做得好就不會搞得現在天下大亂。