忙燈節累得跟狗一樣　李明道盼50年後還記得西門有隻特別的豬

▲台北燈節百變豬寶幕後揭密。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

為期9天的2019台北燈節即將在24日伴隨踩街大遊行一起落幕，此次燈節單是主燈「豬寶」的設計就嘗試了不少創新，確實也吸引不少遊客駐足觀賞。這次燈節的策展人李明道表示，看到觀眾的反應都讓他非常感動，直言一個城市的文化是要靠表演者與觀眾互相交流，相輔而成；他還說，希望在50年後大家還記得，50年前在台北的西門町有一隻很特別的豬寶在這地方，就像日本涉谷的八公雕像一樣。

連續3年台北燈節都選在人潮熙攘的西門町舉行，單單是交通能否負荷人潮就備受外界質疑，最後市府各局處單位在外界不看好的情況下，順利完成這艱鉅的任務。負責此次展覽規劃的李明道認為，西門町是一個不二地點，涉谷也是人很多，但是標的性的東西就是要設在那裡，「我看觀眾的反應都是令我感動，很支持大老遠跑來看，我其實蠻覺得這是不二選擇的地點。」

「一開始就知道，接這案子不用過年了，所以一定有挑戰的，但所有工作人員也甘之如飴。」李明道說，過去做過市府的白晝之夜、世大運，每次都累得跟狗一樣，但每次看到觀眾的反應都覺得很值得，台北市民真的很熱情。

李明道說，一個城市的文化要靠觀眾跟表演者互相有交流，「就像流行音樂一樣，這些流行歌是靠台灣的市場，才變成全世界華人都聽我們音樂，兩個要一起」；李說，在這部分其實豬寶就像一個歌手，觀眾都是歌迷，「可能在50年後，大家還記得我們在50年前有一隻很特別的珠寶在這地方，就像涉谷的八公，被拍成電影什麼，我是覺得真的是市民的反映跟政府來做大型活動是相輔相成，是很棒的事情。」

李明道笑說，接下燈節任務後，本來說開幕後要睡2天結果不能睡，那閉幕後來睡2天也不行，因為閉幕還要撤場；他也說，群組常常忙到快天亮，而自己又是最晚睡的一個，時常看到群組一個一個離線、一個一個都沒有聲音。