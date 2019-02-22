屏東南國生活閱讀節　排灣族歌手戴曉君演唱

▲屏東縣政府文化處串聯屏東市獨立書店舉辦｢南國生活閱讀節」，本周日3月3日週末假日均有活動。

記者陳崑福／屏東報導

為推廣閱讀，屏東縣政府文化處串聯屏東市獨立書店舉辦｢南國生活閱讀節」，即日起至3月3日週末假日，邀請作家現場分享，從影像、歷史、藝術、音樂等不同面向，帶領民眾跟著春天的腳步展開閱讀生活之旅。

南國生活閱讀節於屏東市勝利星村的繫‧本屋、小陽‧日栽書屋、孫立人行館南國青鳥三家書屋，規劃了8場島語浮世繪系列講座，首場於2月17日由高空攝影家張大川老師與作家郭漢辰老師，以影像與詩歌的飛行為主題進行對談，拉開序幕。

▲民眾踴躍參與活動。

文化處說，這次閱讀節活動以「歷史」為主題，邀請多位在歷史長河中的開拓者，從我們生長的環境、歷史建築，到族群記憶、自我認同，他們將用自己的方式訴說那些被遺忘，或者從不知曉的台灣歷史，讓民眾透過影像看見台灣，用飲食品嚐台灣。

從本週起至3月3日在週五或週休下午陸續登場的作家還有日本史專家蔡亦竹、藝術評論家楊凱麟、逗點文創結社總編輯陳夏民、攝影大師張照堂、小說家陳耀昌、巴代、社會評論人張鐵志、詹偉雄。各場次詳細時間及地點請逕上屏東縣政府文化處粉絲專頁查詢。

3月2日、3日兩天從中午12時30分至晚上8時，孫立人行館周邊舉辦文創手作市集，邀請排灣族歌手戴曉君、屏東在地樂團「貳行程」現場演出，結合書香、美食及音樂，在美好的季節裡享受閱讀，灌溉心靈。