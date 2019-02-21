台東焚化爐遭列蚊子館恐遭追討21億　環保局長喊誤會

▲台東焚化爐遭列蚊子館恐被追討當初補助款21億。（圖／記者楊均典攝）

記者楊均典／台東報導

台東垃圾焚化廠自2011年完工後從未啟用，沒燒過1天垃圾，台東縣政府最近申請將焚化廠轉型「環境教育館」的計畫，遭到行政院工程會打槍。工程會主委吳澤成表示，如果要將焚化廠轉型為「環境教育館」，要把中央當初補助款21億元追回，對此台東環保局長謝清泉表示，台東焚化廠積極活化，已不是蚊子館！若啟用財務將是大黑洞。

謝清泉說，吳主委可能誤會了，其實台東縣政府也很無辜，當初是配合中央政策興建，依興建時期的垃圾量，台東縣每天垃圾量近270多公噸，所以設計處理量300公噸的焚化廠，但台東很努力的配合國家政策做資源回收，源頭減量，目前垃圾量每天不到90公噸，若啟用焚化廠每天垃圾量須達255公噸，因此只燒台東垃圾，每年縣庫要負擔1億6千萬元，不是台東能承受的。

所以備而不用是不得已的，這些年台東縣政府也很積極活化，設置環境教育中心，並通過認證，每年到焚化廠環教中心上課的人數逐年攀升，每年近一萬人，場域環境及教案內容一直深受各級師生歡迎。

謝清泉表示，要非常感謝環保署這些年積極協助台東，目前台東正依多元垃圾處理方案，研議MBT(機械生物分選)技術方案，審慎評估哪一種方案是有效、環境影響最小、民眾最能接受的處理垃圾機制，台東一定會做到在地自主處理垃圾的能力，也請工程會吳主委能理解，台東一直都很努力的。