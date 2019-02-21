影／45萬「青花菜分切機」助效率翻倍！1分鐘最高可切30顆　

記者許展溢／台北報導

台南區農業改良場今（21日）指出，花了3年研發出一台要價約45萬元的「青花菜分切機」，要以高作業效率解決「保鮮」的時間壓力，與生產旺季時缺工困擾，1分鐘最高可分切30顆以上，替代原本要6至7位人力。

▲台南農改場表示，一台青花菜分切機約45萬元。（圖／記者許展溢攝）

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台南農改場說明，近5年冷凍青花菜每年進口平均近6000公噸，農糧署輔導農民冬季轉作種植產銷履歷青花菜面積約300公頃，可產製3000至3600公噸產銷履歷冷凍青花菜，盼取代進口冷凍青花菜，只是青花菜採收後保存不易，產線來不及紓解時，品質容易不佳。

▲台南農改場指出，該分切機1分鐘最高可分切30顆以上。（圖／記者許展溢攝）

為加速解決青花菜大量收貨生產遲滯問題，台南農改場表示，歷經3年研發，推出國產設計的第一台約45萬元的專利青花菜分切機，該分切機零件製作成本約國外設計的1/2至1/3，且製造商能針對需求對象彈性製作，掌握成本和客製化2大優勢。

▲台南農改場說明，近5年冷凍青花菜每年進口平均近6000公噸。（圖／記者許展溢攝）

台南農改場指出，該分切機1分鐘最高可分切30顆以上，能節省傳統人工6至7人，目前已推廣12台至雲林、彰化、嘉義、高雄、屏東等各地冷凍蔬果廠，該機台特色是設計採用台南農改場獨創的專利切割及分離整合機構，一具弧切刀座可同步達到分切小花及分離菜芯功能，搭配輸送帶後可供連續輸送作業，並可在後端針對廠商需求附掛直切刀加工模組，控制系統也可自動辨識置放盤狀態及偵錯。