　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／45萬「青花菜分切機」助效率翻倍！1分鐘最高可切30顆　

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者許展溢／台北報導

台南區農業改良場今（21日）指出，花了3年研發出一台要價約45萬元的「青花菜分切機」，要以高作業效率解決「保鮮」的時間壓力，與生產旺季時缺工困擾，1分鐘最高可分切30顆以上，替代原本要6至7位人力。

▲▼青花菜分切機。（圖／記者許展溢攝）

▲台南農改場表示，一台青花菜分切機約45萬元。（圖／記者許展溢攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼青花菜分切機。（圖／記者許展溢攝）

台南農改場說明，近5年冷凍青花菜每年進口平均近6000公噸，農糧署輔導農民冬季轉作種植產銷履歷青花菜面積約300公頃，可產製3000至3600公噸產銷履歷冷凍青花菜，盼取代進口冷凍青花菜，只是青花菜採收後保存不易，產線來不及紓解時，品質容易不佳。

▲▼青花菜。（圖／記者許展溢攝）

▲台南農改場指出，該分切機1分鐘最高可分切30顆以上。（圖／記者許展溢攝）

▲▼青花菜。（圖／記者許展溢攝）

為加速解決青花菜大量收貨生產遲滯問題，台南農改場表示，歷經3年研發，推出國產設計的第一台約45萬元的專利青花菜分切機，該分切機零件製作成本約國外設計的1/2至1/3，且製造商能針對需求對象彈性製作，掌握成本和客製化2大優勢。

▲▼青花菜。（圖／記者許展溢攝）

▲台南農改場說明，近5年冷凍青花菜每年進口平均近6000公噸。（圖／記者許展溢攝）

台南農改場指出，該分切機1分鐘最高可分切30顆以上，能節省傳統人工6至7人，目前已推廣12台至雲林、彰化、嘉義、高雄、屏東等各地冷凍蔬果廠，該機台特色是設計採用台南農改場獨創的專利切割及分離整合機構，一具弧切刀座可同步達到分切小花及分離菜芯功能，搭配輸送帶後可供連續輸送作業，並可在後端針對廠商需求附掛直切刀加工模組，控制系統也可自動辨識置放盤狀態及偵錯。

ET快訊
快訊／好樂迪有「重大事件」準備公布！　22日暫停交易
俞灝明肉身擋火護Selina「下場被分手」　傳前女友是楊冪
蝴蝶升級中颱！北台入夜有雨　周末低溫下探12度

關鍵字：青花菜,台南區農業改良場,分切機,保鮮,缺工,產銷履歷,冷凍,人力

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北花7萬有找！台鐵觀光列車8月開放包車　躺豪華車廂卡拉OK唱到爽

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感...苦嘆「根本沒人來」

看好台灣拉麵市場潛力　日本名製麵廠三河屋製麵登台設廠　

快訊／蝴蝶升級中颱！北台入夜有雨　周末低溫下探12度

好市多最雷產品！他買電池塞遙控器「漏液全毀」　網嚇歪...釣出一票苦主

影／45萬「青花菜分切機」助效率翻倍！1分鐘最高可切30顆　

影／結髮65年！老伴住院2周...阿公心疼「堅定6字」幫打氣　網友全紅了眼眶

影／大變天！鋒面、冷氣團猛襲「北台轉雨下探12°C」　氣象局：這波很有感

冷得發抖、怕到發抖、氣到發抖！學會這7個用法　讓你「抖」得道地

與焦慮和解！小心這五大陷阱　管理自己的焦慮傾向

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

HAHA超會起鬨硬湊「國懵CP」　金鍾國.宋智孝強制loveline

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　利菁消音前疑似用氣音說「郭雪芙」

北花7萬有找！台鐵觀光列車8月開放包車　躺豪華車廂卡拉OK唱到爽

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感...苦嘆「根本沒人來」

看好台灣拉麵市場潛力　日本名製麵廠三河屋製麵登台設廠　

快訊／蝴蝶升級中颱！北台入夜有雨　周末低溫下探12度

好市多最雷產品！他買電池塞遙控器「漏液全毀」　網嚇歪...釣出一票苦主

影／45萬「青花菜分切機」助效率翻倍！1分鐘最高可切30顆　

影／結髮65年！老伴住院2周...阿公心疼「堅定6字」幫打氣　網友全紅了眼眶

影／大變天！鋒面、冷氣團猛襲「北台轉雨下探12°C」　氣象局：這波很有感

冷得發抖、怕到發抖、氣到發抖！學會這7個用法　讓你「抖」得道地

與焦慮和解！小心這五大陷阱　管理自己的焦慮傾向

準備被喜帖炸！「星座前3名＝最容易閃婚」...射手意外上榜

360度環景視野超壯觀！全台4大絕美健行地區　週末就上山去

好好抽！拉拉姐妹花「試用衛生紙」　5分鐘KO「滿地白雪」

雙獅賽／統一獅窩心送暖　花錢替選手買外套

HBL／喬楚瑜關鍵一擊　光復攻下東山奪3連勝

簡懿佳卸下主播拍寫真　貼身私房照全曝光

「還湖於民」　宜蘭水利會強制收回大湖風景區

北花7萬有找！台鐵觀光列車8月開放包車　躺豪華車廂卡拉OK唱到爽

快訊／好樂迪有「重大事件」準備公布！　22日暫停交易

Lexus裝BMW引擎？新一代IS可望與牛魔王共用「直6渦輪」

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

生活熱門新聞

大嬸Costco門口攔人問一句..

當媽才懂！孕妻忍吐「5分鐘吞7..

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真..

肯德基炸雞「5種正確吃法」曝光

大賣場拿寶特瓶！4字嚇傻她：差..

透天厝門面「空長2層樓」　網曝..

慢跑妹成大操場滑手機　阿伯重拳..

24歲女考手排：林北女漢子　拿..

青苔妹鞋帶鬆了！ 騎士紅燈7秒..

女友房驚見多腳肉蟲！女網秒懂：..

夢到亡父捧一碗白飯　她醒後做一..

玩完《還願》！家裡神撞主角家　..

普悠瑪翻車腦傷7歲弟醒了！

更多熱門

相關新聞

農委會砸8億買小型農機解決缺工

農委會主委陳吉仲今（20日）到台南市麻豆區果樹產銷班第15班宣布，投入8億補助全國農民購買8萬台小型農機具，紓解農村勞動力缺乏問題，未來會研擬更完整農民所需配套措施，不只今年有8億，若效果好，也會持續往這方向進行。

食物中毒會死人！超強菌種曝

鏟肚子肥肉！吃「7食物」燃燒脂肪

北市公宅招標卡關　缺工、成本反映

為一群牛哭又笑　20歲酪農曝幸福原因

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

無良色醫師病床上性侵女病患　遭妻錄下獸行

酷炫講錯話！「吳宗憲被踩地雷」把他趕出場

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

大嬸Costco門口攔人問一句　他走掉…網戰翻

吳建豪認「犯了好色的罪」婚前初夜隨便給

重機騎士摔車　友人幫阻車120秒後死神上門

當媽才懂！孕妻忍吐「5分鐘吞7.5瓶」

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終身俸

陳意涵產後12天崩潰！

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真相

肯德基炸雞「5種正確吃法」曝光

謝政鵬再PO文悼女友：我好想回去

便當店吃飯…隔壁坐「超大咖男神」嗨翻！

更多

最夯影音

更多

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面