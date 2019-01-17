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祭姪文稿出借日本　畫事君說：跟20件一起展不是更好？

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▲▼微信號《畫事君說》對《祭姪文稿》出借一事表示不同觀點。（圖／微信號《畫事君說》／故宮博物院）

▲微信號《畫事君說》對《祭姪文稿》出借一事表示不同觀點。（圖／微信號《畫事君說》／故宮博物院）

大陸中心／綜合報導

日本東京博物館在1月16日至2月24日舉辦顏真卿為主題的書法特展，其中也包括了從台北故宮博物院借出的《祭姪文稿》。台北故宮的這一舉動，使許多人不以為然；不過微信號《畫事君說》指出不同看法，「日本拿出了20多件顏真卿，你說是把一件送去和20件一起，還是讓20件過來找一件？」

►►顏真卿復活也寫不出的真跡《祭姪文稿》　故宮就這樣出借東京

對於許多人非常在意《祭姪文稿》這件事，知名藝術微信號《畫事君說》撰文指出，東京館的展名叫做「顏真卿：超越王羲之的名筆」特別展，而不是「顏真卿祭姪文稿特展」，展品除了這一件天下第二行書《祭姪稿》外，還有很多重量級作品都是日本的館藏。

文中指出，「就算我們是借了祭姪稿吧，可是你可以看一下日本拿出來的顏真卿陣容」，日本拿出了20多件顏真卿，其中也包括了鼎鼎大名的《爭座位帖》、《多寶塔碑》、《顏勤禮碑》、《顏氏家廟碑》，這些書法愛好者們從入門就開始臨摹的字帖。

文章表示，「你說是把一件送過去和20件一起，還是讓20件過來找一件？還是說，讓它們永遠不要一起展，讓人們永遠看不到完整的顏真卿面貌？」

►►顏真卿《祭姪文稿》怎保護？　東京博物館：不開閃光燈就行了

▼國立故宮博物院典藏文物〈唐 顏真卿 祭姪文稿〉於日本東京國立博物館展出。（圖／故宮提供）

▲▼國立故宮博物院典藏文物〈唐 顏真卿 祭姪文稿〉於日本東京國立博物館展出。（圖／故宮提供）

文中指出，這個日本的博物館，在書法收藏上可是能秒殺非常多國家級博物館的；日本從唐代就和中國有交往，很多東西日本是以「當代藝術」的身分買回去的，日本收藏家對於藏品的包裝、保存、收納、整理記檔以及出版和研究的熱情，令人嘆為觀止。

單說卷軸的包裝和紀錄，文章指出，先是有籤條、籤條外有布套，布套再裝進特製的木盒，木盒外還要套紙盒，有時甚至是木盒套木盒，一百多年前的購買票據都能保存下來，幾十年前的石灰防潮包也都還在，日本人甚至還會不顧性命的「火中救寶」。因此，可以看出日本是非常重視館藏保護這件事的。

據文章指出，撰文者自己也購買了飛往日本的機票，去該地博物館好好地欣賞此次「顏真卿特別展」，也希望全世界的書畫愛好者都能一起前往日本觀賞這次難得的畫展。

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關鍵字：畫事君說,祭姪文稿,顏真卿,台北故宮博物院,東京國立博物館,東京博物館

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