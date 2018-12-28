被航空耽誤的舞王…機場地勤跳熱舞指揮交通　韻律感超到位笑翻乘客

VIDEO Passenger on a departing flight from Toronto Pearson Airport captured the awesome marshaling moves of this @AmericanAir rampie. pic.twitter.com/8Rm2GpEhG0 — Tom Podolec Aviation (@TomPodolec) 2018年12月27日

國際中心／綜合報導

加拿大多倫多皮爾遜（Pearson）機場一名巡邊員近日在執勤時竟邊指揮交通邊熱舞，大秀舞技，乘客看了馬上拍下來上傳至社交媒體，不少網友看了都笑翻，覺得超好玩，並直呼加拿大「真是一個充滿景喜的國家！」

據加拿大「globalnews」報導，當天剛好是聖誕節前一天的凌晨4點，飛機已經降落準備駛往通道閘門，沒想到機場巡邊員艾倫（Jahmaul Allen）在停機坪上一邊指揮交通，身體不自覺的一邊搖擺了起來，韻律感很好，動作也相當到位，他邊蹦蹦跳跳還不忘指揮交通，讓看見的乘客都笑得超級開心。

據報導，今年28歲艾倫已經來到這家航空公司服務3年，他在受訪時表示，「我喜歡我的工作，也喜歡逗乘客開心！」艾倫補充說道，自己無論什麼時候都喜歡跳舞，當天會突然跳起舞來，是因為看到機上有一位小嬰兒，想要跳舞歡迎她，讓她開心。

影片被網友上傳後，意外獲得72萬次的轉發，愛倫表示，「從沒想過會造成這麼大的影響，很開心也很感激！」他強調，自己儘管在停機坪上跳舞，還是有明確指揮方向，從沒讓飛行員因為他的舞蹈而迷路或是感到困惑，「我知道飛機應該停在哪裡，知道應該往哪個方向，並不會因為跳舞所以亂了交通。」

▲艾倫邊跳舞邊指揮方向，讓飛機順利靠站。（圖／翻攝自twitter／@TomPodolec）