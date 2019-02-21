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影／普悠瑪翻車腦傷7歲童醒了！　謝母苦等4個月：盼他叫一聲媽

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生活中心／綜合報導

2018年10月21日普悠瑪翻車事故中，腦部受重創的7歲男童謝沛帛昏迷指數只有3，一直處於半昏迷狀態，對外界刺激沒有任何反應，經過4個月調養後終於傳出好消息。據了解，謝沛帛對親友的問候，已經能夠簡單回應和微笑，讓媽媽相當感動，祈禱「好希望他能喊我一聲媽！」

▲▼普悠瑪翻車事故中，7歲男童謝沛帛昏迷4個月終於醒了。（圖／翻攝自羅紹和臉書）

▲7歲男童謝沛帛昏迷4個月終於醒了。（圖／翻攝自羅紹和臉書）

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前國防部發言人、安得烈慈善協會執行長羅紹和在臉書分享這個好消息，全文如下：

去年10月21日普悠瑪自強號翻車事故中，腦部受重傷的7歲男童小帛昏迷4個月後，近日傳出喜訊，謝媽媽說，小帛病情一天比一天好，原本眼神渙散，眼睛四處飄移，現在意識好轉，眼睛能盯著人看，親友跟他說話，他開始有回應，也會微笑，謝媽媽說：「苦等了4個月，我好期待小帛能喊我一聲媽！」祝福小帛早日康復，祝福謝媽媽的心願早日實現。

家住台東市的7歲謝小弟，去年10月21日從桃園楊梅要返回台東，不幸搭上翻覆的普悠瑪，事故中右側顱骨嚴重毀損凹陷，在宜蘭博愛醫院接受兩次顱骨重建手術，後續兩度轉院，一直處於危險狀態，到年初二自己拔掉鼻胃管，才能開始進食非流質食物，19日對奶奶說話有反應，也開始會對人笑。

謝小弟的媽媽表示，過去4個月，她從徬徨無助、痛苦、期待到今天有了希望，感謝社會各界的愛心與關懷，包含羅紹和4度來探望、宜蘭天裕飯店的老闆娘讓她免費住了2個月，就近方便照顧孩子。她說，雖然兒子清醒程度還需要醫生專業判斷，但確實一天比一天進步，「我好期待他看著我，叫我一聲媽。」

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關鍵字：普悠瑪,翻車,謝沛帛,羅紹和

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