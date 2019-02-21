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上海「專精特新」企業高達2103家　戶均銷售收入破8.7億元

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▲▼上海市。（圖／CFP）

▲上海市。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

上海市經信委指出，隨著新一批706家「專精特新」企業名單正式出爐，上海「專精特新」企業數量已達2103家，成為上海經濟發展中一支不可或缺的重要力量，在眾多細分行業逐漸成長為「隱形冠軍」。據統計數據顯示，「專精特新」企業戶均銷售收入超過1.9億元人民幣（約新台幣8.7億元），戶均利潤總額超過1500萬元人民幣（約新台幣6800萬元）。

「專精特新」首先是綜合實力強，其次是創新內生動力較強。227家企業設立了國家、市級企業技術中心或院士工作站；515家企業研發投入比例不低於10%，而且湧現出一批標杆型企業，孕育了新時達、上海滬工等54家優秀上市公司，走出了富馳高科、飛凱光電、錦湖日麗等219家隱形冠軍，近年來，又培育了復宏漢霖、優刻得、流利說、愛回收等獨角獸企業。

此外，剛加入的706家企業，實力也不容小覷，且更多聚焦在決勝未來的產業領域，比如深蘭科技、乂學教育、商米科技、學霸君、眼控科技、澳華光電、震坤行等一批聚焦人工智慧、消費電子、生物醫藥、互聯網等領域的「獨角獸」企業紛紛在列。據統計，這批新加入的706家企業在2017年度的銷售收入共計1303億元人民幣（約新台幣5971億元），利潤總額165億元人民幣（約新台幣756億元），企業盈利能力較上一批入圍企業提昇明顯。

上海市中小企業辦有關負責人表示，圍繞市委、市政府促進民營中小企業發展的戰略部署，將繼續做好「專精特新」企業培育，針對研發機構薄弱、品牌培育滯後等問題，積極展開「院士專家工作站」建站和「工業品牌培育示範企業」創建，支持企業提升創新能力和品牌影響力。

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關鍵字：專精特新,上海市,中小企業

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