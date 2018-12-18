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嘉義基督教醫院耶誕行動劇　提醒民眾注意長者失智問題

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▲▼嘉義基督教醫院藉由行動劇提醒民眾注意長輩失智問題。（圖／嘉義基督教醫院提供，下同）

▲▼嘉義基督教醫院藉由行動劇提醒民眾注意長輩失智問題。（圖／嘉義基督教醫院提供，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉基門診大廳18日舉辦失智友善聖誕快閃活動，透過簡單行動劇描述聖誕老公公有失智問題不知道如何發送聖誕禮物，藉由活動提醒民眾，隨時注意身邊高齡親友的失智問題，早期發現早期治療。

▲▼嘉義基督教醫院藉由行動劇提醒民眾注意長輩失智問題。（圖／嘉義基督教醫院提供，下同）

嘉義基督教醫院神經內科林楙勛醫師表示，失智症初期有幾個徵兆需要注意:記憶力衰退(重複找東西、忘記約好的聚會或門診、用完餐後以為還沒吃)、搞不清楚目前的年月日、情緒起伏大容易為小事生氣、做事變得猶豫不決、語言表達不流暢、對本來的嗜好顯得興趣缺缺、變得不愛出門、熟悉的家電操作突然變得有困難、以及頻繁地提起陳年往事等。若家中長輩有上述的情況，建議至神經內科門診，由醫師進行詳細的檢查及診斷。

林醫師強調，失智不是正常老化的一部分，而是會影響患者生活品質與健康的「疾病」。許多民眾對失智症的認識停留在「老人痴呆」的失能印象，事實上，失智非老人專屬、輕度失智階段的症狀也不如一般人想像的嚴重，通常還能保有不錯的社交和生活能力。若能在疾病早期即就醫，早期開始接受評估治療，不僅有機會減緩失智症患者病情的進展，也同時減輕家屬的照顧負擔。

姚維仁院長指出，嘉義高齡比例全國居冠，嘉基在高齡者社區照顧推展過程中，發現越來越多失智長輩的照顧需求。本院承接衛生福利部「失智友善社區增能暨資源整合中心」，整合失智症照護資源，讓失智症個案能安心在原來生活的社區中，獲得有尊嚴、能自主的醫療及生活照顧，同時家庭照顧者能獲得照顧訓練及支持服務，讓家屬能安心上班或照顧家庭，以提升生活品質及降低照顧成本，成為在地失智民眾及家庭照顧者的最大後盾。

失智症已成為未來高齡人口最重要的疾病威脅!依衛生福利部統計民國120年失智人口將逾46萬人，屆時每100位台灣人有2位失智者，未來的45年中台灣失智人口數平均每天將增加35人；每40分鐘增加1位失智者的速度成長，政府及民間都應及早準備。

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關鍵字：嘉義基督教醫院,耶誕行動劇,失智長輩

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