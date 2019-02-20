自己的大豆自己種？　中共中央一號文件力推大豆振興

▲中美貿易戰開打以來，「大豆」一直是雙方角力重要戰場。（圖／路透社）

記者蔡浩祥／綜合報導

中美貿易戰開打以來，「大豆」一直是雙方角力重要戰場，北京一度終止進口美國大豆，遏制美國。中共中央、國務院昨發布2019年「中央一號文件」，要求多途徑擴大大豆種植面積，完善粟米和大豆生產的補貼政策，支持重點領域特色農產品期貨期權品種上市，堅持農業、農村優先。

「中央一號文件」是中共中央每年發布的第一份文件。2014至2018年，該文件連續發布15年以「三農」主題（農村、農業和農民），可謂「重中之重」。

中國是最大的大豆消費國，全球約60%的大豆出口目前都銷往中國。貿易戰開打後，中國向美國大豆開徵關稅，嘗試改從巴西等南美國家入貨。

《關於堅持農業農村優先發展做好「三農」工作的若干意見》指出，要調整優化農業結構，大力發展緊缺的優質農產品生產；推動農業由增產導向轉向提質導向。

▲2019年中共中央一號文件。（圖／新華社）

另外，《意見》表示，推動優質糧食工程，實施大豆振興計劃，多途徑擴大種植面積；切實降低「三農」信貸擔保服務門檻，鼓勵銀行業金融機構加大對鄉村振興的長期信貸支持力度。

《意見》指出，要發展鄉村特色產業，因地制宜推動多樣性特色農業，倡導「一村一品」、「一縣一業」，積極發展果菜茶、食用菌、雜糧雜豆、薯類等產業；鼓勵農民工、大學畢業生、退伍軍人等返鄉創業，完善鄉村創新創業支持服務體系。

有分析指出，如果中國完全罷買美國大豆，將無法應付國內龐大的需求量。為擺脫對進口的依賴，黑龍江、吉林等中國主要大豆產區，去年多次指示擴大大豆種植面積，並強調增產是首要的政治任務。