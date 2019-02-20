蛋價每台斤36.5元「創20年新高」　農委會：進口460萬顆救急

▲雞蛋產量預計要到3月上旬才會恢復正常。（圖／記者楊詩益攝）

生活中心／台北報導

2018年水災淹死50至60萬隻蛋雞以及疫苗保存問題，導致雞蛋供不應求，價格更創下20年新高點，每台斤約36.5元。雖然缺蛋情形逐漸趨緩，但每天仍有40萬顆的缺口，農委會表示，從23日開始從中南部調度200萬顆雞蛋到北台灣，業者也從美、日進口約460萬顆雞蛋，預計3月上旬產量才會比較正常。

全台雞蛋缺貨導致蛋價居高不下。農委會畜牧處家禽生產科科長李宜謙表示，目前雞蛋產地價格1台斤仍落在36.5元，通路一般平價蛋每盒約在50至60元左右，有品牌或動福蛋等雞蛋會比較貴，價格70至80元都有，甚至一盒100元以上的也很多。

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▲農委會副主委黃金城。（圖／農委會提供）

李宜謙說，雞蛋每天短缺約1000箱，每箱約200顆，比起之前的2000箱已減少很多，短缺情形應沒那麼嚴重，還持續從中南部調蛋北上，從2日到23日，預計調1萬箱（200萬）蛋上來，預計要到3月初，供需才會逐漸平衡。

為解蛋荒，23日預計從美、日進口約460萬顆雞蛋，農委會挨批干涉市場機制。農委會主委黃金城回應，「我們沒有希望進口，當然要保護自己的雞農」，進口蛋是短期的因應措施，是業者自己進口的，這不是一個常態，只是在調解市場供需不足，如果蛋量可以上來就不會持續進口，要到3月上旬產量才會比較正常。