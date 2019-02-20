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「Chanel珍珠光感系列、YSL邱比特限量版禮盒！」2月必看美妝新品特搜

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瀏覽、購賣美妝品是現代女性的生活確幸，這篇就從滿足這樣的慾望開始，一次蒐羅這段期間、讓人生火的美妝新品們，價格細節一一解析、讓女孩看完一篇就一次知道最新的下手目標，只是V編提醒大家，小心看完會有副作用、讓錢包不小心打開太多。

女孩們、準備好了嗎?

香奈兒珍珠柔光美白防曬氣墊粉餅NT$2,200／氣墊粉芯 11g／NT$1,650／防曬氣墊粉撲NT$250／斜角粉撲 NT$1,100 （2019/02/15上市）

香奈兒針對長效光澤妝容與美白功效進行升級，全新推出隨身氣墊粉餅，打造長效亮澤、膚觸舒適且光燦動人的絕美妝容，配方成分溫和，使臉龐水亮迷人，閃耀清新瑩透膚質。香奈兒珍珠光感系列採全新補充式包裝呈現，以絕無僅有的完美份量塑造光感美肌。為勾勒極致妝容，建議以嶄新斜角粉撲與氣墊粉餅一同使用，更能有效勻亮膚色。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

香奈兒美白限量彩妝系列四色眼影 2g／NT$2,250（共兩色）（2019/02/15上市）

香奈兒絲緞光潤唇筆 1.2g／NT$1,280（共兩色）（2019/02/15上市）

香奈兒美白限量彩妝系列由香奈兒彩妝創意工作室打造，以礦物瑩燦的層次為靈感。將腮紅、蜜粉與眼影搭配疊擦，使輪廓更立體，煥亮妝容，脫穎而出，猶如炫目的水晶裝飾般迷人。帶珠光的純淨柔粉與閃耀細緻金色或玫瑰石英光澤，間或穿插著古銅棕或紫晶色等自然排列的刻痕與獨特內含物，更顯別緻。柔美清新，彼此相互輝映，烘托奔放活力。妝容閃耀絢麗虹光。另外，香奈兒絲緞光潤唇筆共有限量 #26紅珊瑚：艷麗珊瑚紅，限量 #27花梨木：花梨木米色

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#27花梨木真人實擦

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

YSL邱比特限量版【情挑誘光水唇膏】 （2月2日全台限量開賣）

紅色愛心上射了一支小巧可愛的箭，這個人們熟悉的「愛情記號」，緣起於羅馬神話中最為人熟悉的神----小愛神邱比特(Cupid)，今年情人節，YSL為每一對心頭上隱約有著邱比特之箭的戀人們，精心獻上2019年最浪漫美麗的情人節禮讚----超人氣告白唇膏【情挑誘光水唇膏】，愛心包裝X最受歡迎的熱賣色號，限量登場，完美呼應西洋情人節的浪漫氛圍！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

共有四個色調，#12 西瓜紅、#15 蜜桃珊瑚

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

＃45 富士蘋果紅、#49　桃花粉

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

不過提醒女孩，邱比特唇膏會以四種禮盒的形式出現(不單售唇膏，所以這時候最適合直接tag男友老公來送禮)
邱比特限量版包色禮盒 NT$5120／一次收藏4支全新邱比特限量版【情挑誘光水唇膏】，2月11日忠孝SOGO圓廣情人節獨家販售（限量50組）

YSL唇妝明星禮盒 NT$5190／可任選一支【情挑誘光水唇膏】與其他3支YSL唇膏、唇釉等產品。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

YSL情挑誘光水唇膏+氣墊粉餅禮盒 NT$3580／包含一只「恆久完美氣墊粉餅」與一支【情挑誘光水唇膏】，可任選自己喜愛的唇膏色號。

YSL【情挑誘光水唇膏】+香水禮盒 NT$4480／包含一瓶「慾望巴黎淡香精」與一支【情挑誘光水唇膏】（色號任選）。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Jasmine.lee,yoyo.su VOGUE.TW | 來源：各品牌

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

Chanel 2019年春季彩妝，推出最適合亞洲女孩的9色眼影、水潤聚光棒與唇膏唇釉，怎麼擦怎麼美！

打破彩妝與保養的界線！能當唇膏也能當護唇膏，8支「潤澤系唇彩」新品盤點。

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：VogueTaiwan,Chanel,美妝,YSL

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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