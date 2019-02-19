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捐7噸米抱回愛人..留學生愛上北韓妹　情牽40年「突破金日成紀律」

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▲▼范玉警與李永輝。（圖／路透社）

▼范玉警與李永輝。（圖／路透社下同）

國際中心／綜合報導

北韓在許多人的觀念中，都是鐵的紀律國家，金氏家族掌權專政，連百姓的肚子都顧不了溫飽，何來情感中的彈性發展，但在來自越南的范玉警，卻成了金日成執政下最例外的人。范玉警48年前在越戰期間，被派往朝鮮學習的留學生，因此遇到了在工廠工作的北韓女子李永輝(Ri Yong Hui)，兩人意外譜出一段禁忌的愛戀。

根據《路透社》報導，范玉警(Pham Ngoc Canh)在1967年為越南派遣的朝鮮的200個留學生之一，責任就是要學習重建國家的技能，而他也就順勢到了當地的工廠學習、工作。在朝鮮東部的一間肥皂廠當員工的李永輝，當時一眼看范玉警，就感到相當哀傷，「看到他的那一刻我就很傷心，因為一見鍾情，但我知道這是一段永遠無法實現的愛情。」

但范玉警在和李永輝相處後，就下定決心「一定要將她娶回家」但是卻不知道該怎麼實現，李永輝回憶起兩人第一次見面，「一看到我就知道是他了，就算在那之前我遇過不錯的對象，但就是沒有這樣的感覺。」

▲▼范玉警與李永輝。（圖／路透社）

▲兩人當時愛得相當刻苦。

如同現代版的牛郎織女，當時越南人與朝鮮人是不允許約會，甚至當時有同夥跟朝鮮人交往慘遭毆打，因此范玉警只好偽裝成朝鮮人，走2公里到郊區才能見到李永輝一面，最後1978年是兩人事隔兩年後第一次見面，感情卻沒有淡掉，反而更加思念對方。范玉警當時更想要寫信要求金日成允許這段感情，最後范、李兩人的書信往來，因為越南入侵柬埔寨加上中國邊境動亂，也就停止。

戰亂結束後，范玉警突然收到一封李永輝的信，才知道這段感情並沒有劃下句點，90年代後期，朝鮮蔓延大規模的飢荒，這時范玉警透過朋友捐了7噸的米，朝鮮政府聽聞這項行為，才同意兩人見面，甚至允許在越南生活，只要李永輝保持朝鮮身分就可以。2002年兩人在平壤的越南大使館結婚，並且定居於越南河內，兩人成為愛情戰勝社會主義的象徵。

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關鍵字：北韓,金日成,戀愛,禁忌

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