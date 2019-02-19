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「國軍好棒棒」直播亂爆料　陸戰隊將楊姓上士撤職

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▲▼陸戰隊楊姓上士當播客，替自己喊冤、談及軍方內部事件。（圖／翻攝自YouTube／國軍好棒棒）

▲陸戰隊楊姓上士當「播客」，替自己喊冤、談及軍方內部事件。（圖／翻攝自YouTube／國軍好棒棒）

政治中心／綜合報導

海軍陸戰隊上士楊漢威，上月底於Youtube開設「國軍好棒棒」頻道，自爆軍中委曲，並指控部隊吃案，遭海軍陸戰隊予以「撤職」處分。對此，海軍陸戰指揮部19日表示， 楊姓上士遭法院以「對上官為暴行 」判決有期徒刑3個月，已核定楊士「撤職」處分，並於今日0時生效 ，亦不得支領退伍金。

海軍陸戰隊進一步指出，楊士未經核備於網路平台發表談論個人知悉之軍中事務等不實言論，已違反《國軍軍風紀維護實施規定》第17點第4款，「挑撥離間、匿名中傷或散布不實言論、文字、圖片、電磁紀錄或言行不檢，有損軍譽情節重大者 」，軍方已蒐集相關證據，並移送憲兵隊依法偵辦 。

軍中人權促進會會長黃媽媽表示，部隊只要發生問題，軍方都只用「軍人如果未獲得長官授權，不得對外隨意發表言論」來管制所有的軍人，但若軍人都公然穿著軍服、打著軍人的頭銜，對外公開在網路平台爆料軍方內部並非事實的事務，以後會搞得部隊雞犬不寧，誰還會願意從軍，為國效命。 

中華戰略學會研究員張競則是認為，維繫軍紀不光是靠法條，而是靠人格的影響、情分的交感以及一致的精神，換句話說，軍中同儕人格、情分的影響也很重要。因此，軍人對外公開發言拿捏的分際，不光是法條的限制，更要考慮到是否會影響國家安全、團隊士氣與袍澤安危。 

張競說，訓練愈是嚴格的部隊，成員凝聚的向心力愈強，就算退伍多年，也知道維護團隊榮譽，當外界批評其部隊與袍澤時，也會跳出來辯護與反駁。但由此顯見，這名楊姓上士違犯法紀，早已是離心離德，才會有這種報復部隊的心理和作為，對海軍陸戰隊而言相當遺憾。 

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關鍵字：黃媽媽,軍中人權促進會,國軍,爆料,張競,海軍陸戰隊

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