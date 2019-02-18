大陸汽車1月銷量衰退17%　跌幅7年來最大

▲大連汽車碼頭。（圖／視覺中國，下同。）

大陸中心／綜合報導

中國汽車工業協會（CAAM）18日公布1月汽車工業經濟運行情況，數據指出，大陸1月份乘用車銷量為202.11萬輛，衰退幅度達17.71%。這是大陸乘用車銷量連續7個月下滑，也是7年來出現最大的跌幅。

大陸汽車產銷、乘用車產銷量、商用車銷量、中國品牌乘用車市場、前十企業、汽車出口的同比都呈現下降。數據指出，1月乘用車產銷分別完成199.5萬輛和202.1萬輛，比上月分別下降2.9%和9.5%，比上年同期分別下降14.4%和17.7%，增速低於汽車總體2.3和2個百分點。

不過，新能源汽車的同比卻高速增長，分別達到9.1萬輛和9.6萬輛，比上年同期分別增長113%和138%。其中純電動汽車產銷分別完成6.7萬輛和7.5萬輛，比上年同期分別增長141.1%和179.7%；插電式混合動力汽車產銷分別完成2.4萬輛和2.1萬輛，比上年同期分別增長59.9%和54.6%。

中國汽車工業協會一月曾發表預測報告，內容提到 2019年中國汽車市場銷量為2810萬輛左右，與2018年基本持平。當時中國汽車工業協會表示，在經歷了2018年的小幅下降與激烈競爭之後，2019年中國汽車產業面臨著轉型升級，競爭將更加激烈，「隨著汽車保有量的大幅度增長，汽車安全、環保、節能、交通擁堵等問題也日益凸顯，2019年中國汽車產業挑戰與機遇並存。」