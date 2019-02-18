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「奇寶恐龍」妹爆紅接代言　最想跟孫安佐合作

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▲台南市16歲高一女學生扮「奇寶恐龍」，穿恐龍裝表演賺學費，日前在大東夜市因遭不明人毆打流血卻一夕爆紅，她穿著招牌恐龍裝，到台中為一家攀岩場代言，吸引上萬網友在線觀看直播。（圖／翻攝自奇寶恐龍臉書）

▲台南市16歲高一女學生扮「奇寶恐龍」，穿恐龍裝表演賺學費，日前在大東夜市因遭不明人毆打流血卻一夕爆紅，她穿著招牌恐龍裝，到台中為一家攀岩場代言，吸引上萬網友在線觀看直播。（圖／翻攝自奇寶恐龍臉書）

記者林悅／台南報導

台南市16歲高一女學生扮「奇寶恐龍」，穿恐龍裝表演賺學費，日前在大東夜市因遭不明人毆打流血卻一夕爆紅，她穿著招牌恐龍裝，到台中為一家攀岩場代言，吸引上萬網友在線觀看直播，「奇寶恐龍」在臉書PO出此一訊息，透露未來不排除轉型兼職做YouTuber或直播，最想合作的對象則是才剛入學的孫安佐。

「奇寶恐龍」2月8日在台南市大東夜市街頭表演時，遭人無端毆打流血，台南長黃偉哲也出面關心，在媒體報導下，知名度一夕爆紅，臉書「奇寶恐龍來了！」粉絲頁粉絲數一路拉升到2萬7千多人追蹤。

有業者看準這波熱潮，邀「奇寶恐龍」2月17日到台中一家攀岩場，這位高一女學生穿著恐龍裝攀岩，吸引不少網友上線觀看直播，但也有粉絲擔心留言指，「穿恐龍裝攀岩是很危險的，因為你根本看不清楚要落腳的點。」。

「奇寶恐龍」在臉書PO文說：「她是小幫手，謝謝媒體報導，穿恐龍裝攀岩部份請不用擔心奇寶喔，17日直播「攀岩場」全程都有祥細的解說，業者都有給予安全的設備跟安全繩扣住，也有事先演練跟讓教練帶過，絕對安全，蝦叔叔也穿蝦蝦裝跟奇寶一起攀爬，體諒奇寶不方便露臉，所以請大家有空多去給業者支持，因為有這們安全跟好的設備，「攀岩場」也給大家一個安全又舒適的攀岩場，有空奇寶會再去挑戰的」。她還說要感謝第一次找奇寶合作的廠商。

「奇寶恐龍」透露稱未來也想跟網紅合作，課業之餘也不排斥轉型兼職做youtuber或直播，目前最想合作的網紅是孫安佐或鐘明軒，因為事件發生後他們都堅強，勇敢做自己，未來她也希望可以把更多正能量和歡樂傳達給大家，現在只想靠自己表演工作賺錢跟帶來歡樂給大家，更不想讓老師跟家人擔心。

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關鍵字：奇寶恐龍,爆紅,代言,孫安佐

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