出生就有牙齒！女嬰長罕見「胎生牙」　易誤食恐需動刀拔除

▲艾佛里出生後，牙齒持續冒出頭，幾乎是一般乳牙的大小。（圖／翻攝自鏡報）



國際中心／綜合報導

英國一名18歲的小媽媽1月產下了一名女嬰，但她生產完後，馬上就被護理師告知，她的女兒竟然長了一顆牙齒。大部分的嬰兒在4到7個月中間才會長出第一顆乳牙，在母親腹中就已經長出胎生牙(natal teeth)的情況十分罕見。而胎生牙通常因為容易遭嬰兒誤食並在餵食母乳時傷及母親，因此必須盡早拔牙。

根據《鏡報》報導，18歲的貝瑟妮‧格林（Bethany Green）1月16日產下愛女艾佛里（Avery）時，護理師就告知她，艾佛里的下牙齦上看到剛冒出頭的牙齒。而現在艾佛里出生已經四週，這顆胎生牙已經長得跟正常乳齒一樣大。格林表示，艾佛里將於這個星期接受第一次的牙醫會診，以確定接下來的治療方式。

據了解，每2000名嬰兒中就有1人出生時擁有胎生牙。由於胎生牙根部通常未發育好，牙齒容易掉落，若是鬆脫，還有可能掉入肺部，同時有可能引發舌頭潰爛。如果母親正在餵母乳，嬰兒的牙齒也會咬傷母親。專家表示，胎生牙大部分是提早長出的乳牙，但也有極少數的情況下，長出的胎生牙並不屬於乳牙的一部分。

另一方面，愛丁堡2018年也有一名女嬰芙蕾雅（Freya Cairney）一出生就有胎生牙，只出生7天就被爸媽送去拔牙，但由於市面上沒有嬰兒專用的牙科設備，牙醫只能用成人尺寸的器具進行手術，且因為年紀太小也不能使用任何麻醉，拔牙的過程讓爸爸看得驚心動魄，直呼「可怕到不敢看。」