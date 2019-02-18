人妻衝網紅咖啡店「狂拍照不點餐」　遭討200元場地費秒怒

▲遭投訴亂收入場費的大陸網紅咖啡廳。（圖／南國早報）

大陸中心／綜合報導

大陸有間網紅咖啡廳，因為裝修精緻，常吸引攝影師前往拍照。沒想到有對夫妻14日午後進入店內，只在店裡狂拍照後就要閃人離去，事後被要求給付場地費時還不高興，認為店員「胡亂收費」。事後店員表示，有些攝影師來取景，同樣有支付「場地費」，且夫妻二人「原則上是要給100元（人民幣）的」，但雙方僵持不下，最後僅收50元人民幣（約227元新台幣）。

根據《南國早報》報導，這間網紅咖啡店位於窯埠古鎮B區三樓，玻璃門關著，需要按門鈴進入，門口還放著告示牌寫著「本店低消為68元/位」。

▲咖啡廳示意圖。（圖／CFP）

被索討「場地費」的人妻韋小姐表示，當初是在社交APP中看見窯埠古鎮有一家咖啡店裝潢精緻，於是2月14日與丈夫飯後「朝聖」。來到店內，前台工作人員給了她一個牌子，是要掃碼點餐用的，由於晚餐吃太撐，夫妻倆沒有點餐，只在店內參觀拍照，接著就準備離開。

正想踏出咖啡店時，韋小姐被攔住，工作人員表明，「最低消費68元，如果沒有點單就要收取50元的入場費」，雙方理論了很久，最後夫妻倆透過微信付了50元「了事」，但事後越想越不對，覺得咖啡店「亂收費」，於是向工商部門投訴。

▲漂亮的裝潢或蛋糕容易吸引消費者「為拍照」買單。（圖／CFP）

對此，店員譚小姐說，14日晚上8點多，韋小姐與丈夫來店，當時工作人員就有告知「進店有低消」，並提醒點餐。因工作人員覺得兩人會在店內消費，才允許店內拍照的行為；「店裡最低消費為68元，跟點不點東西關係不大」，且夫妻是2人，「原則上是要給100元的」，但雙方僵持很久，最後客人僅支付50元就離開。

譚小姐表示，咖啡店主要經營下午茶，「因為環境好，也有一些影樓的攝影師來拍照，同樣也是收費的」，拍照收取場地費，也是收入的一部分。

雖然目前店門口已經增加「收費公告」，但「拍照人妻」認為，咖啡店的行為侵害了消費者的自主選擇權和公平交易權，設置最低消費，還涉嫌強制消費。15日向前進工商所投訴，18日還把相關資料交給工商部門。

▼遭投訴亂收入場費的大陸網紅咖啡廳。（圖／南國早報）