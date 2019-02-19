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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

拳頭硬了開扁！檢方：私刑正義非正義，法治社會恐崩潰

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▲▼7男闖蘆洲肉圓惡爸家中動私刑。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲檢察官：私刑正義非正義！圖為蘆洲肉圓惡爸事發後，多名男子闖入他家中動私刑。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市蘆洲一名父親，因小孩購買的肉圓沒有加辣，竟對妻小施暴，事件爆發後，隨即有2名男子闖入其家，對「惡爸」動用私刑。檢察官指出，類似的私刑正義行為在現代網路爆炸的社會中，時有所聞；而即便對方咎由自取，事後未提告，但仍有《社會秩序維護法》的問題，另外也可能造成法治社會因此崩潰。

台灣司法人權進步協會會員、苗栗地檢署檢察官劉哲嘉指出，依《社會秩序維護法》（下稱社維法）第1條之規定：｢為維護公共秩序，確保社會安寧，特制定本法｣，可知社維法的立法目的，在於維護公共秩序、社會安寧及善良風俗。而就層次上而言《刑法》之立法目的亦在維護社會秩序，則社維法與《刑法》之間適用關係為何？此從社維法第38條規定：｢違反本法之行為，涉嫌違反刑事法律或少年事件處理法者，應移送檢察官或少年法庭依刑事法律或少年事件處理法規定辦理｣，可看出社維法所規範之違反秩序行為，係脫序行為尚未構成《刑法》要件之前階段，對於行為人尚並未違反《刑法》或有觸犯《刑法》之虞之行為，給予行政制裁，所以，社維法是防止犯罪案件之發生之法律。

劉哲嘉提醒，《刑法》上尚有所謂告訴乃論之罪，也就是行為人的行為於本質上構成《刑法》上之罪，只是因為欠缺被害人的告訴，導致無法追訴行為人《刑法》之責任時，實務上仍肯定此時即可援引社會秩序維護法予以處罰。

劉哲嘉進一步解釋社維法的主管機關為何？依社維法第33條規定：｢違反本法之案件，由行為地或行為人之住所、居所或所在地之地方法院或其分院或警察機關管轄｣。至於處罰的規定，依社維法規定科處罰鍰的方式有二：一者依社維法第43條之規定，由警察機關以自己機關之名義，對於違反秩序之行為人科處罰鍰，但前提必須是法律效果為｢專處罰鍰｣或｢申誡｣之案件；二者依社維法第45條第1項之規定，由地方法院簡易庭以裁定方式科處罰鍰。

劉哲嘉表示，大部分的私刑案件，只是毆打被害人而已，罰鍰之處罰上係由警察機關於訊問後，移送該管簡易庭裁定之。劉哲嘉最後提醒民眾，切勿以私刑執行所謂的「正義」，否則除遭法辦外，僅憑一時快意恩仇，並非是實現法治社會的正義。況且，冤冤相報何時了，如果每個人都以私刑想要實現「正義」，那我們好不容易所建立的法治社會將會崩潰，這應該不是你我所應該樂見的。
 

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關鍵字：法律,人權,台灣司法人權進步協會,私刑正義,檢察官,拳頭硬了,肉圓爸,家暴

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