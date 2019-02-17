習近平：「依法治國」是「定海神針」　絕不搬別國模式

▲中共總書記習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡浩祥／綜合報導

就在大陸兩會召開前夕，中共中央機關刊物《求是》披露中共總書記習近平去年在「全面依法治國委員會」內部講話，強調大陸要走自己的法治道路，絕不能照搬別國模式，絕不能走西方「憲政」、「三權鼎立」、「司法獨立」的路子。時值中美貿易熱戰，習這番談話，可謂寓意深遠。

「全面依法治國委員會」是中共黨史上首次設立，於去年8月24日召開第一次會議，習近平發表重要講話，大陸官媒未有任何報導。

不過，做為習近平重要講話的一部分，今年第四期《求是》半月刊，以題為〈加強黨對全面依法治國的領導〉，釋出習部分重要講話。

習近平在文中強調，「為什麼我國能保持長期穩定，沒有亂？根本的一條就是我們始終堅持共產黨領導」、「黨的領導是黨和國家事業不斷發展的定海神針」。

▲「全面依法治國委員會」是中共黨史上首次設立。（圖／翻攝自新華網）

值得關注的是，習近平提及去年兩會，中共中央提出的憲法修正案，稱「各方面反響很好」。

習近平除持續談及「依法治國」，還概括了10項「全面依法治國新理念新思想新戰略」。其中，第三項「堅持中國特色社會主義法治道路」，習可說是話中有話。

▲隨著大陸近年崛起，制度自信與西方國家呈現某種程度的制度之爭。（圖／達志影像／美聯社）

他表示，「要從中國國情和實際出發，走適合自己的法治道路，絕不能照搬別國模式和做法，絕不能走西方憲政、三權鼎立、司法獨立的路子」。

習近平說，大陸要走向世界，必須要善用「法治」，在對外鬥爭中，拿起法律武器，占領法治制高點，敢於向破壞者、攪局者說「不」。