愛奇藝台灣站春節流量漲200%！《皓鑭傳》坐第一

▲《皓鑭傳》該劇半個《延禧》班底回歸。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

年假宅在家，看劇成了不少人的首選。春節期間，愛奇藝台灣站創下全站流量超過5000萬，比2018年成長近200%，每日平均觀看時長成長70%。最受歡迎的就是古裝陸劇，其中，吳謹言主演的古裝新劇《皓鑭傳》以近五百萬居流量冠軍，其次是林依晨主演的《小女花不棄》，季軍則為韓劇《皇后的品格》。

▲林依晨不再演仙氣十足的富家女，而是變身小乞丐，大反差成功吸眼球。（圖／翻攝愛奇藝）

據愛奇藝台灣站數據顯示，在豬年春節流量前十名的影片中，古裝劇仍是觀眾首選。《皓鑭傳》在《延禧攻略》的強勢開路下，從開播以來不斷刷新紀錄，穩居第一。《延禧攻略》則有限時免費觀看全集的優惠，因此流量再度提升，總播放量達到1.5億次，即使已經完結近半年，仍佔春節流量排行榜中第4名。

亞軍《小女花不棄》由林依晨主演，開播不到一個月，總播放量就將近900萬次，大受觀眾喜愛。韓劇《皇后的品格》則排名第三，也是唯一打入前十的韓劇，這一改過去韓流潮的盛況。

▼《皇后的品格》在愛奇藝台灣站總播放量達1146.9萬次。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

愛奇藝台灣站表示，與去年數據相比，除夕和初二流量表現一般，初三之後便一路飆升，直到收假前一天，流量和人均觀看時長都會達最高點；在觀看裝置的佔比上，移動端佔比仍最高，但網頁端與電視端的佔比則互相消長。

此外，動漫及兒童類頻道表現也格外出色，兒童內容的日均流量較平常成長了90%，動漫也成長了近50%。其中，航海王擠身第八，也是唯一進前十的動漫。

據數據顯示，全站春節流量前十名依次為《皓鑭傳》、《小女花不棄》、韓劇《皇后的品格》、《延禧攻略》、台劇《必勝大丈夫》、《如懿傳》、陸劇《香蜜沉沉燼如霜》、日本動漫《航海王》、台劇《你有念大學嗎》、陸綜《青春有你》。