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退將赴陸管制修法重點一次看　最重取消終身月退俸

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▲▼立法院施政報告總質詢 蘇貞昌答詢 陳明通答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院施政報告總質詢，陸委會主委陳明通答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

立法院15日開議，陸委會延續前3會期，將兩岸條例關於特定退離職軍公、政務官赴陸限制的修法草案，列為優先法案。出境管制維持3年，增訂限制15年內不得參加大陸官方慶典活動。若違反或損及國家尊嚴，情節嚴重者可剝奪自行為時起的全部月退俸，終生不得再領。

此次修法源自2016年11月，退休將領吳斯懷等32名退將赴陸參加「紀念孫中山先生誕辰150周年紀念活動」，於台下聆聽中共總書記習近平演說，甚至在唱中共國歌時站立致敬，引發台灣社會輿論譁然。

當時行政院隨即要求陸委會與相關機關會商，針對退休軍工職人員赴陸出席官方政治性活動研擬修法。陸委會隨即提出「兩岸人民關係條例第9條、第9條之3、第91條修正草案」，經行政院於2017年7月6日通過，送至立法院等待審議。

草案內容規定，特定退離職軍、公、政務人員赴陸許可管制年限，從「原則3年，原服務機關得增減之」，修正為「管制年限至少3年，原服務機關只能增加、不能縮減」。包含政務人員、直轄市長、於國防、外交、科技、情報、大陸事務或其他相關機關，從事涉及國家安全、利益或機密業務之成員，以及受上述機關委託，涉及國家安全、利益或機密公務之個人或民間團體及機構人員，均在此草案規範內。

草案也規定，政府得要求，於國防、外交、科技、情報、大陸事務或其他相關機關，從事涉及國家安全、利益或機密業務等人員，赴陸管制年限屆滿後，若需赴陸仍應向原服務機關申報，原服務機關對部分「必要人員」得要求終身申報。若違反上述規定，則處理新台幣20萬元以上，100萬元以下罰鍰。

此外，修正草案也增訂曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機政務副首長以上人員，中將以上人員，及情報機關首長，離退職未滿15年，除非經過核准，否則不得赴陸參加中國大陸領導人主持、黨政軍機關或機構所舉辦之慶典與活動；亦不能向象徵中共政權的旗、徽、歌等行禮、唱頌，亦或其他類似妨礙國家尊嚴的行為。此處中國大陸領導人之定義為：國家主席、軍委主席、中共總書記、人大委員長、政協主席等5人。

若違反以上規範者，將採比例原則分級處罰。退離職未滿15年之上將、情報機關首長或機敏機關政務副首長以上，將處以停止5年之10%至100%月退俸，至於領一次退者則處以50萬至500萬元；退離職滿15年之中將，則處以停止5年之10%至50%月退俸，領一次退者則罰鍰20萬至100萬元。但若經審查會認定「情節重大」者，得自行為時間起剝奪支領月退給與的權利。另外，受處罰者也應同時追繳勳獎章。

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關鍵字：陸委會,兩岸人民關係條例,赴陸限制,立法院

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