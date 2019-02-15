蘇嘉全立院新春團拜再開金嗓　林昶佐、陳其邁也要登台飆唱

▲蘇嘉全之前受邀做公益，化身「黑鮪魚歌王」開唱。（圖／蘇嘉全辦公室提供）

政治中心／綜合報導

立法院15日開議，此次新春團拜將以音樂晚會形式呈現，立法院長蘇嘉全「黑鮪魚歌王」將重出江湖大展歌藝，而行政院副院長陳其邁、立法院副院長蔡其昌則組成「霜淇淋二重唱」出道。另外，歌手出身的時代力量立委林昶佐也會登台開唱。

蘇嘉全指出，立法院新會期正式開跑，今年的新春團拜公益音樂晚會也將在開議日登場。有鑒於近來虐兒事件頻傳，這次公益音樂晚會的主題特別訂定為「關懷受虐兒少」，並邀請朝野各黨團委員展現他們拿手的歌曲與音樂才藝，一起為孩子唱出愛與關懷。

蘇嘉全預告，2019新春團拜公益音樂晚會將在15日晚間六點進行，活動全程將透過國會頻道以及他的臉書專頁直播，希望吸引更多國人一起來關注弱勢權益，也讓人民看見新國會經過三年來不斷改造革新，盡心盡力肩負起立法監督的職責之外，永遠都還能做的更多。

參與表演的包括除了蘇嘉全、蔡其昌、林昶佐、陳其邁外，還有立委林靜儀、鍾佳賓、鍾孔炤、吳志揚、李俊俋等人。

▲立法院新春團拜。（圖／翻攝蘇嘉全臉書）

【108年新春團拜公益音樂晚會】節目表

時間：2019年2月15日(五) 18:00-20:10 地點：立法院議場前廣場

主持人：院長室張嘉玲主任、拉外(原民台主播)

18:00-18:03 主持人開場

18:03-18:10 開場表演(宋坤醒獅團)

18:10-18:13 影片欣賞

18:13-18:18 蘇嘉全 院長致詞

18:18-18:23 蘇貞昌 院長致詞

18:23-18:28 新春團拜儀式

18:28-18:35 蔡其昌副院長及陳其邁副院長合唱，歌名：倔強

18:35-18:40 陳宜民委員及林奕華委員合唱，歌名：你儂我儂

18:40-18:48 吳志揚委員薩克斯風演奏

18:48-18:57 李鴻鈞委員，歌名:愛你一萬年

18:57-19:02 民視記者張玄會，歌名：酒後的心聲

19:02-19:11 央廣記者蕭照平及女兒，歌名：學貓叫

19:11-19:16 林靜儀委員及鍾佳濱委員合唱，歌名：愛情限時批

19:16-19:21 李俊俋委員及鍾孔炤委員合唱，歌名：快樂的出航

19:21-19:25 蘇震清委員 歌名：挺你挺我

19:25-19:37 林昶佐委員及陳美玲(超級紅人榜)，歌名：暮沉武德殿、烏牛欄大護法

19:37-19:54 蘇嘉全院長，歌名：白鷺鷥、三月小雨

19:54-20:10 社會各界捐贈儀式

20:10 活動結束

