迪士尼粉絲注意！超搶手「維尼行李箱」紅黃經典配色萌炸

▲日本行李箱品牌「ace.」推出維尼聯名款，傻呼呼的招牌微笑印製在兩款紅、黃配色的行李箱上。（圖／翻攝雅虎拍賣）



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小熊維尼是迪士尼的靈魂人物，萌萌的身影在世界各地擄獲不少粉絲，每回限量品上架總是引爆搶購熱潮！日本行李箱品牌「ace.」推出維尼聯名款，傻呼呼的招牌微笑印製在兩款紅、黃配色的行李箱，還附贈超Q版的防塵套，可愛造型讓人一拉就擁有好心情。

行李箱品牌「ace.」之前就有推出米奇圖案的款式，這次與Winnie the Pooh全新聯名，把人物身上顏色紅、黃變身成最經典的行李箱，迷尼的圖案精緻可愛，不會過於張揚，維尼捧著最愛的蜂蜜罐，圓圓的鼻頭上停留一隻小蝴蝶，招牌的圖案是粉絲最熟悉的神態，令人想起動畫裏面，維尼無憂無慮的鮮明個性。





除了兩款配色，另外也設計32L、60L兩種尺寸，不含稅價格分別是日幣25,000元（約台幣6,944元）及日幣29,000元（約台幣8,055元）旅人擔心的安全問題，「ace.」同樣使用TSA海關鎖，保護行李箱過境時，鎖頭不受到破壞；細節部分，拉鍊的設計與配件非常精緻，內箱包含收納隔層、看還等基本配備，色調以紅、黃、咖啡色來搭配，無論是國內旅遊或安排海外旅遊，收納整理都十分方便。