一路滑行撞倒2機車...車上竟沒人！　網追查：完蛋業務準備交車？

▲休旅車撞倒機車。（圖／翻攝自爆料公社，下同）



地方中心／台中報導

一輛剛掛牌的白色休旅車13日停在東興路與大墩四街路口時，疑似車主下車沒有拉起手煞車又打N檔，整輛車就這麼一路往前滑行，中間還撞上2輛機車，全程都被後方民眾拍下，上傳至網路。許多網友看完後紛紛留言「轉發靈異公社好了」。

李姓女網友在「爆料公社」寫道，「嗯...親眼看到一台沒人在車上的汽車往前滑行，接著撞倒停在路邊停車格的2台機車，那位汽車車主後來有把機車牽起來，但不知道有沒有報警，所以先幫忙拍照存證。」女網友最後還不忘提醒，「記得拉手煞車啊！幫機車主人QQ。」

▲疑似手煞車沒拉，一路滑行。



對此轄區警方指出，沒有接獲事故的相關報案，會派員前往察看是否被撞的機車還留在現場，若之後機車車主要提出毀損告訴，也會全力協助偵辦。

許多網友看完後紛紛留言「三寶無誤」、「看這台開還沒1個月吧，遇到不會顧車的車主」、「新車碰上新手」、「新車上路三寶飯」；也有網友當起偵探追查，「為什麼我會有種那個人是業務然後那輛車是要準備交車的感覺XD。」

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