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情人節13:14墜愛河！潘恆旭「扮愛神邱比特」　情侶濕身求婚成功♥

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地方中心／高雄報導

高雄新市長上任後力拼愛情產業，不僅愛得濃烈還要愛得瘋狂，14日情人節號召滿18歲情侶檔跳愛河示愛，由男士跳入愛河大聲對岸上的另一伴喊出愛情宣言，共有25對情侶參加。由高市觀光局長扮成愛神丘比特搭乘雙層巴士進場，再與阿基師共同製作「愛情韓式肉燥飯」提供現場愛侶享用。

第一對情侶在下午13時14分跳入愛河，象徵一生一世永浴愛河，接著男主角包著濕漉漉的衣裳當眾求婚，在眾人的見證下求婚大作戰成功，接著被大家調皮拱親嘴，只見女主角羞答答的轉向男主角，就這樣「啾」下去，一次還不過癮，又再第二次。

活動中也有不少民眾特別從台中、溫哥華到場參予，還有已經結婚、生小孩的夫妻大家一起共襄盛舉；甚至還有人藉機向韓市長一家人表白「愛韓國瑜、佳芬、韓冰」、「愛高雄」，現場笑聲不斷，充滿粉紅泡泡、洋溢著幸福的甜蜜滋味。

另外，現場還有19間飯店主廚上菜好美味，特製愛情套餐讓愛侶們品嘗；其中阿基師在肉燥飯中加入人參，跳開傳統飲食文化，帶來不一樣的滋味。最後在主持人激昂「愛在高雄，我願意」的口號中，活動完美畫下句點。

●潘恆旭扮成愛神邱比特。

▲▼潘恆旭扮成愛神邱比特。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼潘恆旭扮成愛神邱比特。（圖／記者賴君欣攝）

●墜愛河，廚師上菜。

▲▼墜愛河,廚師上菜。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼墜愛河,廚師上菜。（圖／記者賴君欣攝）

●第一對情侶求婚大作戰。

▲▼第一對情侶求婚,墜愛河。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼第一對情侶求婚,墜愛河。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼第一對情侶求婚,墜愛河。（圖／記者賴君欣攝）

●墜愛河花絮系列。

▲▼參賽者花絮,墜愛河。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼參賽者花絮,墜愛河。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼參賽者花絮,墜愛河。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼參賽者花絮,墜愛河。（圖／記者賴君欣攝）

▲要用粉紅救生全套牢先生。

▲▼參賽者花絮,墜愛河。（圖／記者賴君欣攝）

▲這位參賽者家中經營汽水事業，已開業60年。

▲▼參賽者花絮,墜愛河。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼參賽者花絮,墜愛河。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼參賽者花絮,墜愛河。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼參賽者花絮,墜愛河。（圖／記者賴君欣攝）

▲已經交往11個月的小情侶。

▲▼參賽者花絮,墜愛河。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼參賽者花絮,墜愛河。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼參賽者花絮,墜愛河。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼參賽者花絮,墜愛河。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄女婿，從溫哥華回來高雄旅居。

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關鍵字：愛情產業鏈,愛河,邱比特,潘恆旭,情侶,情人節

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