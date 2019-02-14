「哥哥，穿很舊服裝老人瞪我」！爸媽常瘀青　三合院故事靈異又溫馨

▲原PO說，好心的老奶奶用非常低廉的價格，出租閒置許多年的三合院老家給他們住。（圖／三合院示意照／記者陳俊宏攝）

網搜小組／綜合報導

「哥哥，我看到有老人穿著很舊很舊的服裝，從那扇老木門探出來瞪我瞪好久…」一名網友分享小時候住在三合院的故事，小妹看到「黑影就坐在我爸媽身上，朦朧的手還掐著我爸媽的脖子」。一家人住了7、8年後搬離，他長大後回去看卻發現三合院不在了，「帶點驚嚇，事後回想起來又有些溫韾。」有網友說，「那些老爺爺老奶奶只是誤會了，很溫馨的故事。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，小時家裡窮繳不出房租，爸媽和他們三兄妹常被房東趕來趕去，直到遇到一位好心的老奶奶用非常低廉的價格，出租閒置許多年的三合院老家，「一方面可憐我爸媽帶著三個小孩四處流浪，同時剛好有人可以幫忙照顧祖上傳下來的老房子，不致於荒廢、頹傾得太快。」

原PO表示，三合院主廰是傳統的公媽廰，裡頭供奉老奶奶家的歷代祖先牌位，主廰兩側各有一扇老木門，只靠一根粗粗的木栓鎖著，連通左右兩側廂房的臥室大通舖；除過年和清明祭祖，老奶奶或她的子孫鮮少過來祭拜，「公媽廰大門及窗口總是緊閉著，從門窗的隙縫中透出微弱的紅色燈光，標示著它是個不可侵犯的領域…」

▼原PO爸媽聽到小孩講的話，唸他們「囝仔郎白賊話黑白講」。（圖／三合院示意照／記者陳俊宏攝）

原PO指出，他和弟弟妹妹都害怕靠近公媽廳，加上當時香港僵屍片十分風行，更讓他們敬而遠之；某次爸媽出門打零工有好幾天不在家，他和弟妹就在大通鋪睡覺，睡到半夜，妹妹突縮到他身旁把他擠醒，語帶哭音說「哥哥，我看到有老人穿著很舊很舊的服裝，從那扇老木門探出來瞪我瞪好久」，害她不敢一人上廁所要他陪伴。

原PO回憶，當下弟弟也醒了，「換他說一個人不敢待在大通舖，最後只好三人手牽著手，急忙地跑過那扇木門，頭也不敢側過去看看，是不是門上真的有我妹說的老人。」當晚，三兄妹全瑟縮在棉被裡睜眼到天明。

直到原PO爸媽打工回來，聽到妹妹說這件事，「但大人們笑著說是我們鬼片看太多，再加上我們也沒錢搬家，又能怎麼辦呢？只好唸了我們一句：『囝仔郎白賊話黑白講』…」

▼某次爸媽不在家，三兄妹手牽手去上廁所。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）



原PO表示，過了幾天，爸媽無意間和前來探視的朋友聊到，兩人全身痠痛常出現瘀青，大概是工作時不小心撞到，「在一旁玩的小妹聽到後哭噎地說，她半夜看到黑黑糊糊的黑影就坐在我爸媽身上，朦朧的手還掐著我爸媽的脖子。」當下大人們驚得啞口無言，父親只好硬著頭皮去找老奶奶表達想搬家。

老奶奶知道後，帶原PO一家人進公媽廳向祖先焚香祭拜，她喃喃祈禱，「這家五口都是可憐人，是來幫忙照顧祖厝的，不是來侵占的，請祖先們別誤會。若小孩子調皮吵到列位先祖，請不要見怪，不要故意嚇他們。」

原PO說，他當下好奇四處張望，除神桌上貢奉著祖先牌位外，四周牆上更掛滿祖先畫像，其中有幾位身穿清朝式的馬掛或朝服；而身旁的妹妹跪在地上顫抖著，不敢張開眼，一直揪著媽媽的衣角。

▼原PO表示，祖先們似乎聽懂老奶奶的意思，之後幾年沒再發生嚇得小妹大哭的情況。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

原PO表示，祖先們似乎聽懂老奶奶的意思，之後幾年沒再發生嚇得小妹大哭的情況；但妹妹對公媽廰仍敬而遠之，在院子裡玩時，她偶而不經意說，公媽廰有老爺爺、奶奶對他們笑，「而在院子裡玩的我，也曾發生應該會很嚴重但卻只有小擦傷的意外，冥冥之中，似乎真的有被照顧著。」

原PO提到，過7、8年，爸媽好不容易攢一筆錢有自已的房子，「在搬離三合院那天，帶著感激、不捨但又有興奮要搬新家的矛盾情緒下，不捨地離開了三合院。」

「三合院旳故事帶點驚嚇，事後回想起來又有些溫韾。」原PO指出，長大後，曾心血來潮地帶著女友（老婆大人）去看三合院，結果房子和老奶奶都不在了；跟附近人家問起，好像在他們搬離後不久，老奶奶高齡離世，後代子孫大多移民，三合院也因老舊被移為平地。

對此，許多網友說，「想起阿嬤家的三合院了」、「那些老爺爺老奶奶只是誤會了，很溫馨的故事」、「這跟我鄉下阿嬤家的神明廳好像，牆壁上一定會掛古人的照片，還有蝴蝶跟蛾的標本」、「我老公家祖先的照片也是穿古裝的衣服耶！不知道是哪個朝代的，算是太祖級以上吧」。