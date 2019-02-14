再槓三星！小米9戰鬥天使擬定2月20日發表、王源代言

▲小米9 中國區官方代言人找來當紅TFBOYS 的王源，專屬客訂手機殼只送不賣。（圖／取自小米手機）

特約記者洪聖壹／綜合報導

傳聞已久的「小米9」已經被官方確認名稱與發表日期，預定選在MWC 2019前夕，預計2月20日在北京亮相，時間再次碰上三星S10系列發表期，目前關於該款手機的實機外觀已經被曝光，小米CEO雷軍在官方信當中強調該款手機不僅是效能手機、還是小米最美的手機。

從日前流出的可信規格來看，小米9並非頂天，傳聞預計搭載高通S855行動平台、6GB RAM，配備的是6.4吋 FHD+解析度螢幕，用的是三星 AMOLED 面板，主鏡頭也被官方確認是三鏡頭，排列方式跟華為P20 Pro相似，外傳這三顆鏡頭將採用Sony IMX586感光元件，主鏡頭拍攝畫素最高可以拍4800萬畫素，另外兩顆鏡頭為1200萬畫素搭配 ToF 測距組，至於電池容量也跟上三星S9+的3500mAh，目前流出的外觀照片可以看到該款手機採用「水滴屏」設計，背後為3D曲面玻璃覆蓋的特殊烤漆，相關圖片如下：（取自微博）

▲▼小米9 外觀已經被曝光。（圖／取自微博、Twitter）

小米手機9預計2月20日在北京首次發表，並訂於西班牙時間2月24日在MWC 2019期間展出，中國區代言人是TFBOYS的王源，稍早也已經線上發表小米9客製手機殼，根據雷軍所說，綠色的王源手機殼只會送給2月20日發表會當天來的小米粉絲，另外還有一款紅色版本，則會跟著小米9一起銷售。

▲▼小米9 王源客訂手機殼(綠色)只送不賣，紅色版本將與小米9同步上市。（圖／取自雷軍微博）

眾所皆知的是，美西時間2月20日也是三星Galaxy Unpacked 2019的大日子，這場發表會當中，三星預計端出Galaxy S10、S10+跟一款外傳為Galaxy X的可折疊螢幕手機，這兩年小米科技頻頻追趕一線手機大廠；此次小米9發表會又再次強碰三星旗艦機發表期，對槓的意圖已經相當明顯。