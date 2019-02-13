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德國也怒了！國營交通罷工「癱瘓柏林」　工會：這只是警告！

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▲▼德國柏林公共運輸公司BVG。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國柏林公共運輸公司BVG負責營運的公共汽車。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

負責德國首都大眾運輸服務的「柏林公共運輸」（BVG）員工爭取薪資提高和縮短工時，德國服務業工會（ver.di）宣布，BVG員工將於15日進行罷工，期間柏林交通將完全癱瘓。工會強調，這只是一次「警告性罷工」，若資方堅持不讓步，不排除發動更大規模的罷工行動。

綜合德國媒體報導，這是BVG自2012年以來首次罷工。總部位於柏林的德國第二大工會「Ver.di」宣布，這場罷工將從當地時間15日凌晨3時30分開始，持續中午12時為止，期間柏林市內包括公車、路面電車、地鐵等大眾交通運輸都會大規模停擺或延後，僅德國國鐵旗下的柏林城市快鐵（S-Bahn Berlin）路線不受影響。

包括地鐵司機、技術人員和其他不同部門的員工都將參與罷工行列，加上罷工時間包含周五上班的尖峰時間，因此屆時柏林市交通恐怕陷入癱瘓。BVG在網站上預告，由於罷工造成的影響，交通混亂的情況可能延續至15日下午，

勞方訴求縮短每周工時至36.5個小時，放寬發放耶誕獎金、提高薪資，還必須對工會成員發放額外500歐元的獎金。Ver.di工會表示，假如資方堅持立場，工會不排除採取進一步行動。工會與資方首次談判為今年1月28日，本周一第二次談判破局，下一次談判暫訂於3月初進行。

事實上，這不是柏林近期唯一一場罷工，除了BVG之外，柏林公營事業雇員也計畫於13日發動罷工，包括德國教育工會（GEW）、Ver.di、警察工會（GdP）和建築與設施管理工會（IG Bau）都呼籲全州勞工進行一整天「警告性」罷工。這波公營事業罷工，對托兒所或日托中心造成嚴重影響，許多托兒機構都被迫關閉或縮短照護時數，並敦請家長尋求其他托嬰安排。

各項罷工都與勞工爭取福利有關，工會要求加薪6％，或每個月至少加薪200歐元以上。除此之外，柏林托兒所教師也抗議，由於職業分類的不同，柏林幼教老師與其他州相比，收入明顯較低。

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關鍵字：柏林罷工,德國罷工

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