宏碁雲端推出智雲體管理系統　首波聚焦數位看板

▲宏碁自建雲智慧產品事業總經理施宣輝。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁看好設備管理者對於高效維運和裝置控管的需求，由旗下自建雲智慧產品事業（Acer BYOC Smart Products Business）推出智雲體管理系統（Being Device Management, BDM），提供系統整合商（System Integrator，簡稱SI）及專業託管服務商 （Managed Service Provider，簡稱MSP） 服務客戶的解決方案。

隨著物聯網相關技術與產品的整合，多元的實際應用都已加速實現，各地所布建的裝置與設備也持續隨之增加，目前宏碁雲端已與多家國際級智能系統供應商正式結盟並展開合作，包括工業電腦領域領先設計者暨製造商艾訊 （Axiomtek）、新漢 （NEXCOM）、廣積（IBASE），以及準系統XPC廠商浩鑫 （Shuttle），和專業AI及IoT產業方案廠商建碁 （AOPEN），一同攜手搶攻全球市場。

宏碁自建雲智慧產品事業總經理施宣輝表示，宏碁發展雲端解決方案多年，一直以來，都擅長以服務為導向結合雲端技術解決新時代所面臨的新課題，這次新推出的「智雲體管理系統」雲端解決方案，就是為了解決SI及MSP在面對數量龐大且散落各處的IT設備，而衍生出的許多管理、成本、效率問題。

施宣輝進一步說明，宏碁希望將SI及MSP在維運系統時可能遭遇的各階段運營痛點，都逐一解決。例如瞭解SI及MSP經常需要同時管理不同作業系統的設備，現在只要透過智雲體管理系統高效維運平台，就可同時將搭載Windows、Android、Linux三大作業系統之設備，整合在同一主控平台上管理，讓SI及MSP輕鬆進行跨作業系統、跨廠牌的智能系統設備管理。

同時，智雲體管理系統能為企業解決跨平台介接的困擾，系統整合商及專業託管服務商只需透過單一主控平台，就能透過雲端對所有裝置的生命週期進行遠端控管，能讓物聯網設備以最高效率啟動新的業務模式，不僅方便企業進行大規模布建、監控、更新或是遠端故障診斷與排除，也能有效協助系統整合業者在前期安裝配置，以及後期管理營運做到軟硬整合，是一有效率且節省維運成本的完整解決方案。

▲攜手智能系統供應商，宏碁首波聚焦數位看板。（圖／記者姚惠茹攝）

宏碁表示，數位看板市場近年來加速成長，預計到2023年將翻倍成長至市值近330億美元，宏碁深耕在數位看板領域多時，了解數位看板之SI及MSP在營運管理時所面臨到並一直期待被改善的關鍵問題，進而開發了結合資訊技術 （IT） 和營運技術 （OT）的智雲體管理系統解決方案。

此外，目前合作的智能系統供應商艾訊、浩鑫、建碁、新漢、廣積均來自台灣，更在全球數位看板產業鏈之硬體供應市場佔有重要地位，這次結盟首波聚焦在智慧零售數位看板產業，相關合作機種在二月份歐洲主要大型應用展覽中均將展出，像是荷蘭阿姆斯特丹的ISE（Integrated Systems Europe）、德國杜塞道夫的EuroCIS與紐倫堡的Embedded World等，宏碁雲端預計在軟硬互利、價值加乘原則下，搭著物聯網發展，與合作廠商攜手搶攻全球市場。