喪夫越配兼二份工扛家計　年初一突昏迷！婆婆病榻前聲聲呼喚

▲越配黃女長年為扛家計日兼二份工病倒，婆婆和女兒病榻前呼喚快醒來。（圖／馮玉英提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「我的好媳婦啊！妳要快快好起來…」住在桃園的越籍媳婦黃秋貞多年前在丈夫過逝後，一肩扛起照顧婆婆和2名兒女的責任，因身體無法負荷長年一人做二份工作，而於日前爆肝病倒送醫，迄今仍昏迷中；黃女的婆婆和女兒多天來，日夜守在黃女病榻前聲聲呼喚，相依為命的婆媳情令人傷感！

桃園市越配權益促進會理事長馮玉英獲悉，13日由黃女的越籍姐妹張清鸞、潘炘昱陪同，到醫院探望黃女，並致贈祝福金給黃女的婆婆。馮玉英說，黃女是一位很堅強的女性，18年前嫁來台灣，和先生一起在汽車零件廠工作，夫妻感情好，育有2名子女。

▲桃園市越配權益促進會長年關懷桃園越籍姐妹生活。（圖／馮玉英提供）

未料，黃女的丈夫在多年前過逝，自此，她一肩扛起家中生計，為了照顧日漸年邁的婆婆和年幼的子女，黃女白天在汽車零件廠工作，晚上再兼一份工作，二份工作約掙得近4萬元的收入，卻讓她經年累月下來，健康出現狀況。今年農曆大年初一（2月5日）突然昏倒在家中送醫，迄今已是第9天仍呈昏迷中，黃女的婆婆和女兒日夜守在病榻前，聲聲呼喚她快快醒來…

馮玉英說，醫生表示，年約40的黃女，長年過勞致發生爆肝，目前要好起來只有換肝一途，然其兒女目前年紀都還小，不能捐肝，而黃女病倒家中的經濟來源突中斷，境況令人憂心！