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為什麼不該買Office 2019　微軟拍影片告訴你

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▲▼ Office icons。（圖／翻攝自YouTube／Microsoft Office 365）

▲微軟拍影片向消費者推薦他們的主打雲端業務Office 365。（圖／翻攝自YouTube／Microsoft Office 365）

 科技中心／綜合報導

微軟上周發布了3支影片，說服消費者不要購買自家推出的Office 2019。透過自捅一刀來向消費者推薦他們的主打雲端業務Office 365。

這3支影片分別請到了一對雙胞胎，給予他們相同的任務但分別使用Office 2019及Office 365，而3支影片的結果都顯示，使用Office 365將能更快地完成任務。這些影片都釋出一項明確的消息：微軟希望你訂閱Office 365。

在Word的影片中，這對雙胞胎需要編輯他們的履歷，填寫相關經歷，並將其發送給招聘人員。使用Office 365操作的受試者完成任務後還有時間切個甜椒。

下一個挑戰為Excel，在Excel的單元中，使用Office 365的受試者能透過該軟體最新的雲端功能，快速查者美國各州首都、人口及城市等資訊。最後，使用Office 365操作的受試者完成任務後還有時間跳跳繩。

最後一個挑戰為PowerPoint，使用Office 365的受試者 能更快完成手寫轉文件等簡報設計。而該受試者完成任務後還有時間打一杯冰沙。

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關鍵字：Office,影片,微軟,文書軟體

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