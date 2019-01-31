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宏達電也來10年挑戰　分享就能抽「記憶無價」的經典機型

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▲▼宏達電「記憶無價」的經典機型。（圖／翻攝宏達電微博）

▲宏達電「記憶無價」的經典機型。（圖／翻攝宏達電微博）

科技中心／綜合報導

近期社群媒體流行起「十年挑戰」，宏達電（2498）也跟上這股風潮，近日在該品牌的微博上曬出多款舊機型，並表示只要轉發微博就有機會抽中這些「記憶無價」的經典機型

從官方微博貼出的照片可以看到，內有Sensation XE、EVO 3D、HTC ChaCha（臉書手機）、Windows phone系列、One、One V、Rhyme等手機，每一支手機都是經典。這些照片也不只是要單純給網友們看看，宏達電指出，只要轉發這條微博，就有抽獎資格，將於大年30進行開獎，並表示，雖然這些手機現在在市場上可能不再有高身價，但回憶是無價的

此文一出，底下網友紛紛留言「我第一支安卓手機就是HTC」、「One系列是用過最好用的手機了」、「經典無價」、「HTC手機還是很好用的」、「一直喜歡HTC」。宏達電過去在智慧型手機市場可說是叱吒風雲，它過去經常領先其他品牌推出相當創新的設計，例如金屬機身、正片雙喇叭等設計。

可惜近年許多用戶對該品牌逐漸失去信心，全球市佔率和股價接連下探，但日前宏達電董事長王雪紅在致員工的一封信中表示，HTC擁有相當優秀的團隊，分工合作的群體，使得HTC的創新一直站在高科技企業的巔峰，一直引領著高科技產業的前進潮流。她也期待好2019將會是HTC豐碩的一年

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關鍵字：宏達電,HTC,回憶,經典,智慧型手機,王雪紅

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