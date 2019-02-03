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履破詐騙案獲「打詐之光」　他說：當警察很累但很有成就

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▲刑事局查毒意外破獲詐騙機房，成員竟都曾「出國深造」。（圖／記者柳名耕翻攝）
▲屢破詐騙案的偵查員指出，操控詐團的主嫌大多都在大陸，但很難將他們抓回。（資料照／記者柳名耕翻攝）

突發中心／台北報導

警政署每年都會票選年度的警光獎人員，而2018年度的警光獎刑事警察局有多人獲獎，目前在刑事局偵九大隊第一隊的偵查員劉鎧銘，1年共破獲5件詐騙案，逮補了59名詐騙成員。

目前隸屬刑事局網路犯罪專責隊的偵查員劉鎧銘，在2018年整年承辦至少5起詐騙案，前後逮補59名主嫌以及共犯，其中1件更上溯源到詐騙核心，逮補了金主以及會計，獲得了打擊詐欺類的警光獎。

劉鎧銘表示，在偵辦詐欺案件時常常會遇到不同的困難，除了要掛線監聽還要跟監等等偵辦，但是目前遇到最大的困難，就是機房都設在海外，且詐騙成員間都以通訊軟體聯繫。

這些成員已經不是使用常見的LINE、微信或者臉書，而是使用韓國的Kakao Talk、Telegram等不常見，根本不知道哪個國家的軟體，甚至有人會在遊戲裡聯繫，像是先前許多詐團都會在賭博遊戲，類似老子有錢等之類的遊戲去吸收車手。

另方面則是，許多詐騙集團雖然機房、車手都在台灣，但是主嫌都藏在大陸遠端遙控，兩岸也沒有相關的司法機制，所以根本沒辦法逮補主嫌；且詐騙集團只要被抓過1次，下次犯案時就會學到經驗，改良其中的步驟降低被抓機率。

但不只是詐騙集團，其實警察也在辦案中學習，兩方就是不斷地鬥志、鬥法， 雖然當警察辦案很累，但是在逮捕嫌犯後都會很有成就感。

▼刑事局偵九大隊偵查員劉鎧銘屢破詐騙案。（圖／記者柳名耕攝）
▲履破詐騙案獲「打詐之光」，他說：當警察很累但很有成就感。（圖／記者柳名耕攝）

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關鍵字：打詐之光,詐騙集團,詐騙案,警光獎,偵九大隊

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