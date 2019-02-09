追父腳步當警察獲警光獎　刑事局177公分正妹專辦黑道得第一



▲兩線二星的偵查員徐湘棠才進入刑事局3年，就獲得警光治平掃黑第一名。（圖／記者柳名耕攝）



突發中心／台北報導

警政署2018年的警光獎頒獎典禮中，絕大部分獲獎的外勤刑警都是男性，唯一1名女警官也罕見獲得掃除幫派類第一名，大學讀的雖然是社福系，但畢業後還是決定追隨父親腳步進入警界，才到刑事局3年就獲得警界的最高殊榮。

身高177公分的徐湘棠目前就在刑事局偵二大隊第三隊擔任偵查員，曾經偵辦過許多矚目案件，不過當警察並非是徐湘棠的初衷，在同樣是警察的父親鼓勵下，從大學畢業後就報考警大研究所，最後也如願錄取，畢業後就踏入警界。

但是真正精彩地則是在3年前進入刑事局開始，先後破獲電信詐騙集團案、樓姓老翁分屍案以及數起治平專案掃蕩黑幫案件，其中1名對象甚至是兇狠的竹聯幫堂主。

徐湘棠表示，雖然男生和女生從事外勤工作有著先天性的不平等，但是只要夠細心，即使小地方也能找出破案的關鍵，不過沒日沒夜地的辦案，職業病當然也是變胖，還得抽出時間運動維持體力。

但也是當了警察後才知道父親從警的辛苦，選擇從警後也不曾後悔，希望能一直為了社會治安付出。

▼三峽樓姓老翁分屍案就是由徐湘堂所破獲，當時逮補林氏兄弟2人。（圖／記者柳名耕翻攝）

