累積好感度！做自己「情緒的主人」別用虛偽裝飾性格

▲心理學家榮格認為，每一個人都有「內向」與「外向」兩種性格。(圖／取自pixabay，下同）



文／時報出版提供

情緒經常是在人際互動中產生！與正面的人相處，從事快樂的活動，得到的就是「情緒收入」；與負面的人為伍，從事討厭的活動，付出的就是「情緒成本」。然而自己的情緒就得自己負責，所以個人的心態，以及如何去選擇我們的方向，才是影響己身長期情緒成本的關鍵。一個經常把自己關在負面氛圍的人，付出的情緒成本勢必比人多，也勢必讓他沒辦法將精神及注意力，專注在更重要的事情上。

斜槓青年代表紀坪在其新書《情緒成本Emotional cost》分享一個故事，曾經在剛出社會創業之初，一位前輩邀請我去參加他們的聚會，行前還特別吩咐：「可能會喝點小酒，不要開車，直接搭計程車過來。」一來盛情難卻，二來想說多認識朋友也好，於是就赴約了。這是某一個社團的社長交接聚會，辦在某飯店的包廂裡，而邀請我的這位前輩是即將上任的新社長，他為了能更有面子，就廣邀有可能入會的新人朋友到來，一來熱場子，二來如果能夠成功招來新夥伴，也是頗有面子。

找定了位置坐下來後，同桌的每個人紛紛熱情的交換名片，互相招呼聊了起來，場面很熱鬧，大家看起來都很「嗨」，主持人也好好介紹了每一位會員及新朋友的職業及頭銜等，有醫師、律師、會計師、講師、保險、直銷、理專、設計師、裝潢業者等等。

隨著新舊社長、主持人在台上敬酒祝賀，慢慢的，台下的來賓也就跟著喝開了。這樣的一個商務社團，參加下來一年所費不貲，就是要創造一個大家互相應酬、互相介紹生意的機會。而對於有志創業的年輕人來說，這確實能增加商機，我亦有不少朋友，是透過這類型的交流，成功的為自己提高業績。

當天雖然我也全程參與，跟著應酬、敬酒、互相交流，然而內心卻很清楚，從第一個小時起，我就很想回家了，隨著應酬時間愈長，心情就愈壓抑。只是苦於這個氣氛走不開，內心卻有一個很清晰的聲音告訴我：其實你沒那麼喜歡這樣的場合。以至於當天我看起來也是照樣敬酒應酬，給足面子，什麼都能聊，表現的開開心心，但當宴會結束離開會場後，我還是婉拒了這位前輩的入社邀約。

一來我不愛喝酒、二來我不愛應酬、三來我不愛人多的地方，偶一為之還行，待久了還真累。不過若仔細觀察，其實有不少人相當能享受這樣的氣氛，當中最主要的差異是：你是偏向「內向」還「外向」的人？

內向與外向

心理學家榮格認為，每一個人都有「內向」與「外向」兩種性格，「內向」者較喜歡獨處、思考、自省，他們對於參加他人活動相對較不感興趣，不喜歡太熱鬧的場合，不喜歡人多的地方；更享受自己內在的世界，更重視私人空間，他們可以在自己的小世界內耗上一整天也不覺得累。「外向」者則較富有熱情、活力，喜愛參加各式各樣的社交活動，他們樂於與形形色色的人互動，在社交聚會中總能感到愉悅，還能愈玩愈開心，反之，太安靜孤單的場合，他們不一定能忍受。

一個熱鬧非凡的社交場合，對於內向者及外向者而言，感受是完全相反的，隨著時間的流動，內向者在社交的場合，是愈來愈疲憊的，而外向者在熱鬧的社交場合，卻會愈來愈開心有精神。像這樣的一個把酒言歡的場合，每個人感受到的可能就完全不同，有的人是享受、有的人是忍受。而我很清楚，我更接近於「內向」特質，不喜歡人多，不喜歡吵雜熱鬧的地方，所以比起與眾人把酒言歡，我更喜歡躲在自己的世界裡。

不少人認為外向者及內向者，適合的工作可能完全不同，其實不然，各行各業，外向及內向的傑出人才都大有人在，只是創造績效的方式有所不同而已。只要是人才，都很懂得掌握自己的心性，作出完全不同類型的工作風格，配合著自己的內向或外向特質順勢而為，才能取得最好的情緒平衡。

認識自己，扮演好真實的自己

莎士比亞曾說：「一個面具，套不下所有人的臉。」如果硬是套上一個不適合自己的面具，把自己偽裝成另一個樣貌，那無疑需承擔不少的情緒成本，偶一為之還行，如果需要經常這麼幹，那活的一定不快活。

內向喜歡獨處的人，就不要勉強自己在眾人面前強顏歡笑，外向喜歡熱鬧的人，就不要勉強自己走沉默是金的路線。內向外向沒有誰好誰壞的問題，只有能不能善待自己的天性，並找到一個平衡點。多數能有成就，還活的很快樂的人，都很擅長作自己，所以我們應該盡可能的，用自己最原始的面孔來與這個世界相處。

精選書摘

★本文經時報出版授權，摘自《 情緒成本》

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