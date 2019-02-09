　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

同儕效應大到腦波變弱　難怪陪逛街的也掏錢跟著買

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲結帳,服飾店,購物,買東西,逛街,血拼示意圖。（圖／CFP）

▲相信很多人有這樣的經驗，就是明明自己只是陪朋友逛街，結果最後也掏錢跟著買，而這樣的行為，其實在心理學上可以回答。（圖／CFP）

圖、文／大是文化

本章由兩個重要的心理學效應共同作用，另外還有幾個比較次要的效應。第一個是同儕效應（peer effect）：當我們遇到某些情況，沒什麼過去經驗或指引可作為行為參考時，有股強烈的力量，會吸引我們仿效其他和我們類似的人。這有部分是因為我們把那些人的行為當作線索，讓我們知道什麼樣的策略是合理的，也有部分是因為我們不想在同儕面前表現愚蠢。

同儕效應甚至會凌駕我們的推理能力，有一個實驗是給實驗對象看螢幕上一連串的線條（見圖表11-1），再問他們哪一條最長。

《訂價背後的心理學》（圖／大是文化提供）

其中一條線明顯比其他都長，在沒人慫恿、提示的情況下，百分之百的實驗對象都能說對那一條線最長。第二次測試時，新的實驗對象和另外幾個人置身在一個房間裡，但實驗對象並不知道那幾個人是研究團隊的人。那些研究人員都指著一條明顯比其他線條短的線，宣稱那一條線比較長。此時大約有一半的實驗對象，會附和研究人員的意見。

如果沒有明顯的正確答案（例如：我該買多少茶？該花多少錢？該捐獻多少錢贊助同事的馬拉松賽跑？），同儕效應會更加強烈，特別是同儕可以清楚看到我們的決定時──我們希望表現得和他們一樣，降低讓自己或他們出糗的風險。

這在巧克力茶會這類的社交行銷背景可以清楚看到，推特及臉書等社群媒體也或多或少都有，在零售的現場也同樣有效：如果有一個人看到其他顧客買了一種產品，就會認為那個產品的價格及品質合理。購物網站上的推薦機制也是根據同樣的原則──「購買X的人也買了Y」──只是不確定他們是不是以價格作為推薦標準之一。

另一個相關的心理效應是互惠（reciprocity）：接受了無條件贈品或協助的人，可能會因為虧欠感，而花更多錢來回報，或購買本來沒打算要買的東西。很多聚會行銷的場合，會有種預期心理，就是客人會買東西，當作回報主人的禮物。這種餽贈式購買，可能也有助於謹慎的顧客跳脫慣性──一旦買了第一次，以後會跟著買。

你在本章還能看到主觀品質（subjective quality）效應。豪華茶組的訂價，直接改善了顧客的體驗。這種效應在紅酒的實驗中早已廣為人知：實驗對象品嚐他們以為每瓶要價40元的紅酒，體驗的感受遠高於他們被告知要價7塊錢、但實質相同的酒。

研究人員至今還無法完全理解產生這種效應的原因，但或許跟飲用者花在品嚐酒的時間長短及注意力有關；也許是滿足對高品質的期待，如果喝酒的人一開始就認定酒的味道好（或壞），會再根據實際的味道，微幅向上或向下調整。喝酒的人甚至可能認定某種特定的風味──例如高單寧酸──是判斷一瓶酒好壞的特徵。同樣的原則可以套用在許多產品上。

《訂價背後的心理學》（圖／大是文化提供）

★本圖、文經大是文化授權，摘自《訂價背後的心理學》一書

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

ET快訊
過年集資買刮刮樂！4年輕人以為「中10萬」　店員一看翻10倍
刷卡訂房1晚384元！他下秒崩潰「是美金」1人包花蓮獨棟民宿

關鍵字：逛街,訂價,心理學,血拼,買東西,書摘,大是文化,出版

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

拼字「我♡U」耍浪漫！天兵男友拖把一壓…女友怒氣值↑「白沙原來是…」

快看自己上榜沒？　金豬年「3大最旺生肖」公開

「迷失靈魂找自己」10大台灣獨立樂團女聲　Tizzy Bac伴20年牢騷

醫師看機師罷工：歐、日可連飛13小時「難道不在意飛安？」

聲援罷工機師疑過勞倒地？華航：該機師連2天沒上班

更新／國1北上紫爆！湖口、西螺時速跌剩18km　國5宜蘭到坪林一片紅

機師罷工未爆彈！華航地勤慘收爛攤子　要求「加發出勤人員津貼」

華航機師罷工事件　陳學聖：鄭文燦趕快出來救援！

人生轉角／地瓜媽媽逃離家暴夫「苦養2兒」　擠5坪房：走一步算一步

飲料口味只是做得像？　食藥署闢謠：須照規定，可查看商品標示

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

男友拍照被罵爛爆氣走人「鼓勵代替責罵」才有好照片

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

老翁洗腎後頭暈騎車...2度自摔倒地 熱心民眾扶起讓他靠、擋後方來車

鍛鍊核心肌群保護脊椎！　學會3招運動法在家隨時練

室外瓦斯桶起火莫慌張、別潑水　鋼瓶內壓＞外壓關閥門瞬間熄火

拼字「我♡U」耍浪漫！天兵男友拖把一壓…女友怒氣值↑「白沙原來是…」

快看自己上榜沒？　金豬年「3大最旺生肖」公開

「迷失靈魂找自己」10大台灣獨立樂團女聲　Tizzy Bac伴20年牢騷

醫師看機師罷工：歐、日可連飛13小時「難道不在意飛安？」

聲援罷工機師疑過勞倒地？華航：該機師連2天沒上班

更新／國1北上紫爆！湖口、西螺時速跌剩18km　國5宜蘭到坪林一片紅

機師罷工未爆彈！華航地勤慘收爛攤子　要求「加發出勤人員津貼」

華航機師罷工事件　陳學聖：鄭文燦趕快出來救援！

人生轉角／地瓜媽媽逃離家暴夫「苦養2兒」　擠5坪房：走一步算一步

飲料口味只是做得像？　食藥署闢謠：須照規定，可查看商品標示

NASA公布最新登月計畫：讓太空人長住月球！

人夫與女同事狂傳鹹濕簡訊　正宮「拔手機線」意外揭外遇真相

俄羅斯計畫2031年完成首次載人登月　月球基地2034開工

旅日苦惱乾冷球又不能沾血　畢雯媛狂擦乳液「手指」飛出去

民進黨推新決議文？　郭正亮：應確定總統候選人再談

華航罷工打亂旅客行程安排　徐永明推修法「罷工預告」

哪個科系畢業適合賣壽司？　答案讓網友爆笑：噴了滿螢幕咖啡

罷工推民進黨派系鬥爭？王浩宇曝：華航跟國民黨淵源比較深

柯建銘：虐童、酒駕、預告罷工　3案修法擬列優先法案

奶汪遭親媽啃咬腋下...插管餵食30天救活　3年後長成「巨大麥克風」

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

生活熱門新聞

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有..

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩..

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死..

華航機師薪水、休假、工時全曝光..

小恩恩力挺前妻：有馬妹不是婊子

訂房一晚384元！他下秒收帳單..

老婆笑他笨！「車停這樣」老司機..

足球巧克力真名曝光　網友好驚訝

這生肖財運旺！他幫爸挑刮刮樂「..

妹遇火災逃生！爸竟吐「超酸歧視..

16歲女兒最強撒嬌！爸驚合照全..

通水管被收8700元　網：通1..

初五迎財神！凌晨3點最合適

年味越來越淡　網：物質豐富長輩..

更多熱門

相關新聞

韓粉必讀！韓國瑜的奮進人生

韓國瑜對政治懷抱高度興趣，包括大四改修國際關係、考進政大東亞所、當市議員助理，都是伏筆。沒有人跟他接頭、沒有人勸進他，韓國瑜抱持對政治的狂熱，蓄足了火力，一頭衝進戰場。選舉要花錢，他沒有錢，勉強找了幾個好朋友，湊了九十萬元，就這麼開始打選戰。

正妹逛街慘遭沖天炮炸穿耳膜

心理學告訴你...父母千萬不要「欺騙小孩」

不滿踩到狗屎只有2張衛生紙擦　男爆罵店員

14個行業該拜哪些財神攻略曝光

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

夫妻買1本刮刮樂　直接爽中300萬

比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」當上太后卻離奇慘死

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有聲音

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩27

神解密！看到超商透明簾別拿飲料

李李仁：痛不算什麼 5結紮人夫超暖

女兒被噴槍奪命　母春節心碎PO文

16歲少女籌學費　扮「恐龍」竟遭揮拳噴血

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

「比展榮更像雙胞胎」他神撞臉展瑞！

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死傷事故

6女神「婚禮伴娘服」Baby的被酸心機！

清皇帝極樂姿勢曝光！「行房限時30分鐘」

「74部」陪90後長大的經典卡通！

不准死在這　全球唯一禁死小鎮

更多

最夯影音

更多

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面