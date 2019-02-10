丁守中驗出最狂廢票！自黏彩色照「投6號」王世堅

政治中心／綜合報導

台北市長選戰結束後，候選人丁守中認為投票過程有瑕疵，砸下428萬保證金要求驗票，雖然最後結果沒翻盤，但參與驗票的律師卻意外的一片紙海中找到一張超有誠意的「廢票」，竟有選民親自印了張議員王世堅的「彩色照片」，貼在5號欄位的後面，並將選舉章蓋在上方。王世堅獲悉後感動不已，在臉書PO文尋找這位粉絲親自謝票。

▲參與驗票的律師回憶過程中最有趣的事情，竟有選民自製王世堅的照片貼在選票上，還蓋章力挺。（圖／翻攝臉書粉專「律師說真話x賴瑩真律師」）

律師賴瑩真日前在臉書粉專「律師說真話x賴瑩真律師」PO出影片，訪問參與台北市長驗票的律師們，其中柯陣營的傅馨儀律師被問到「驗票過程中最有趣的事情」，她不假思索地答道，「在驗到其中一張（選票）的時候，不知道哪一個很可愛的選舉人，他居然自製了一張王世堅的『彩色照片』，自己黏在5號（候選人）的後面，還拿了我們的選舉章，在上面把它給硬生生地蓋下去，所以，6號有效票1張！」

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者林敬旻攝）

這位選民力挺到底的心意完全傳達給王世堅，王世堅也在臉書以「阿堅真誠地想尋找一位朋友」為題PO文，幽默地表示「阿堅今年是參選中山大同市議員登記15號，不是台北市長6號候選人啦！還是謝謝這位市民朋友對阿堅的肯定，如果您認識這位朋友、或自己就是這位朋友，歡迎您跟我們聯絡，阿堅誠摯地想親自感謝您，深深感恩！阿堅會繼續認真監督市府，不辜負大家對阿堅的肯定！」





▲王世堅幽默回應「我今年是參選中山大同市議員登記15號啦！」（圖／翻攝王世堅臉書）