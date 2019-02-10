常規潛艦像「刺客」美軍不需要！核潛艦如「武士」千里追殺

▲美軍所有的潛艦都是核潛艦。圖為維吉尼亞級核動力攻擊潛艦佛蒙特號。（圖／翻攝自美國海軍官網）



記者林彥臣／綜合報導

核子動力潛艦比起常規潛艦要昂貴許多，以美軍的維吉尼亞級核潛艦為例，造價是德國214常規潛艦的5倍，即使現在的科技已經研發出AIP（Air-Independent Propulsion，絕氣推進）技術可以無需外來氧氣推進馬達大幅增強潛行續航力，但美軍還是不考慮使用常規潛艦，所有的潛艦都是用核潛艦。有網友在PTT八卦版討論美軍打死不開發AIP潛艦的原因，引發討論。

▲由德國技術轉級給南韓自製的214級常規動力潛艦申乭石號。（圖／翻攝自大韓民國海軍（대한민국 해군 Republic Of Korea Navy）臉書）



網友l81311i分析美軍之所以全部採用核潛艦的原因，美軍航母戰鬥群是有配核潛艦的，航母戰鬥群高速巡航都是20節以上，AIP潛艦要跟上航母大概每幾個小時就得上浮停下來充電，核潛艦完全沒有這個問題。

他進一步分析，核潛艦跟常規動力潛艦其實根本是不同的船，任務不同、功能也不同，只是都是剛好潛在水下而已，就像驅逐艦跟其他戰艦都是航行在水上，但是沒有人會認為是同一種船。

▲美軍海狼級攻擊核潛艇吉米．卡特號(Jimmy Carter，SSN-23）。（圖／達志影像／美聯社）



他指出，常規動力潛艦最大問題就是要充電續航力低下，即使加上AIP也只是增加低速巡航（10節以下）的時間，這速度根本不能用來搶佔陣位，最好的用法是預先埋伏在特定陣位偷襲敵人，常規潛艦通常噪音會比核潛低也適合做這任務，所以常規潛艦比較偏向防禦性用途。

美國因為東西兩岸近海都沒有敵人，所以確實是沒有用常規潛艦的必要，相反的美國海軍常常需要殺到千里之外的東亞、印度洋、地中海去，核潛艦的高速跟高續航力非常有用，簡單說核潛艦可以在海戰中像個武士一樣前後搏殺，常規潛艦只能當個刺客埋伏偷襲，所以美國使用全核潛艇艦隊是十分合理的，並不是單純財大氣粗、有錢任性。

▲美軍潛艦潛入北極圈。（圖／取自United States Navy）



雖然美軍基於需要遠赴世界各地馳援的理由，所有的潛艦都使用核潛艦，但國會方面其實也基於財政考量，要求軍方改用常規潛艦。其中的一個案例就是在2000年時，美國曾經答應提供8艘常規潛艦給台灣，但是美國在2000年以後已經全部都使用核潛艦，如果要完成對台灣的承諾，就必須先跟其他國家購買常規潛艦，再移交給台灣，也就正中了國會想要美軍裝備部分常規潛艦的下懷，導致美國最後沒有提供8艘潛艦給台灣的原因之一。