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邀請打球遭拒！中年男玻璃心碎嗆「狗娘養的」　遭打趴在地

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▲▼投籃,籃框,籃球架。（圖／pakutaso）

▲李姓男子在眾人面前辱罵王八蛋遭判拘役。示意圖與本案無關。（圖／pakutaso）

地方中心／台中報導

台中一名李姓男子在某大學籃球場打球，欲要邀請湯姓男子尬球遭拒，居然怒嗆「孬種」等難聽字眼，結果被對方痛毆一拳。台中地院審理後，依傷害罪判湯男拘役40日；李男則是依公然侮辱判罰金1萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，李姓男子（36歲）2018年1月25日在籃球場練球，之後不爽邀請湯男（66歲）一起打球遭婉拒，竟然在多人面前辱罵「王八蛋」、「son of a bitch（狗娘養的）」等不雅字眼。湯男受不了刺激，立即出拳朝李男的額頭攻擊，導致他的眼鏡噴飛損壞，經治療後發現前額鈍傷、有腦震盪現象。

湯姓男子在法庭上辯稱，球場上的肢體碰撞是自然的防衛狀態，並非傷害，且就算因碰撞導致對方鏡片刮損，也非損毀。而李姓男子則坦承，被湯男毆打之後，就隨口爆出一句粗話「Son of bitch」。

法官審理後認為，2人僅因使用球場意見不合而生衝突，均未能克制己身衝動及怒氣，且事後未達成和解，兼衡2人的犯罪動機、手段、造成對方傷害情形等依傷害罪判湯男拘役40日；李男則是依公然侮辱判罰金1萬元，全案仍可上訴。

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關鍵字：打球,玻璃心,狗娘養的,籃球場

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