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世界首顆暗物質粒子探測衛星　「悟空」延長工作兩年

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找暗物質　大陸發射「悟空」探測衛星（圖／新華社港台部提供）

▲悟空暗物質粒子探測衛星。（圖／翻攝自新華網，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸發射的世界首顆暗物質粒子探測衛星「悟空」，由於在軌狀況良好，運行壽命將由設計的三年延長到五年甚至更長時間。研製團隊日前在南京舉行的運行總結會議上表示，悟空衛星的關鍵數據仍在累積當中，已經完成原定科學目標，部分成果還超出預期。

酒泉衛星發射中心於2015年12月，利用長征二號丁運載火箭將悟空衛星送入500公里高的太陽同步軌道。這枚1.9噸重的衛星是大陸科學衛星系列的首發星，專門用於找尋暗物質湮滅或衰變的證據。

找暗物質　大陸發射「悟空」探測衛星（圖／新華社港台部提供）

紫金山天文台副台長常進指出，截至2018年12月17日，悟空衛星發射滿3年，達到預期使用壽命，已經繞地球飛行16597圈，探測宇宙粒子55億個，完成原定科學目標，部分成果超出預期。他還透露，除了去年底發表的首批暗物質探測成果，另外兩大科學任務宇宙線和伽馬射線天文研究也取得重要發現。

根據常進介紹，悟空衛星是世界上觀測能段範圍最寬、能量分辨率最優的太空探測器之一，觀測能段是國際太空站阿爾法磁譜儀（AMS）的10倍，能量分辨率比國際同類探測器高出3倍以上。

悟空衛星的科學目標主要有三項，一是通過觀測高能電子、伽馬射線尋找暗物質粒子的可能踪跡；二是研究宇宙線的起源、傳播和加速機制；三是研究伽馬射線天文，並且尋找宇宙中伽馬射線的電磁對應體。這枚1.9噸重的衛星前兩年會進行全天掃描，之後將根據探測結果對暗物質最可能出現的區域定向觀測。

找暗物質　大陸發射「悟空」探測衛星（圖／新華社港台部提供）

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