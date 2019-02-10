情人節快到了！精準送禮不失禮　３大討好女友選購守則不藏私

▲歲末送禮大家忙著挑選合適的禮物，希望將感謝的心意傳達給對方。（圖／取自Pixabay）

消費中心／綜合報導

情人節即將到來，還沒準備好要送給閃光什麼禮物的男性朋友恐怕皮要繃緊一點了！然而要送什麼樣的禮物最能送郝送滿，讓心意精準的傳遞至另一半的手中呢？其實只要把握三大送禮原則「實用、體面、美麗」，絕對不出錯！

快筆記！年終送禮3大送禮準則這樣做～

第一招「送實用」：用得到的東西心意最高

送禮首選對方天天用得到的東西準沒錯！趁節慶時入手等級好一點、平時捨不得出手的好物，絕對能讓收禮者滿意度爆表！如果有吃貨女友，送他個Lady M蛋糕肯定心花開；愛旅遊的女朋友送機票送住宿券，肯定也是安全得分！

第二招「送體面」：不要小看「價值」的虛榮心理

現代人收到的禮物第一件事情經常就是要拍照打卡昭告天下，因此品牌具有識別度，光看LOGO人人都唸得出來的品牌表示口碑好，絕對不出錯；或是外包裝超美、超夢幻的東西，絕對能夠吸引大家目光，像是一些精品品牌旗下的飾品或是圍巾配件等價格不貴又可以用很久，有面子又有裡子，這才叫做送禮的CP值！

第三招「送美麗」：美容好物地位不敗

10個女人裡面至少有9個人會在意自己的外貌，剩下的一個只欠你提示他！誰不喜歡視覺上好看又漂亮的人事物呢？既然要收禮者用得到，外觀好看又叫得出品牌，送經典大品牌的美妝保養品成功率一定高，或者一些人氣款香水，把另一半變得美美又香香的，在新的一年改頭換面迎接新氣象，戀情絕對加溫！