美國海軍12艘航母願景要再等等　2060年能達成都算樂觀

▲USS Enterprise CVN-80。（圖／翻攝自Youtube／U.S MILITARY DISTRICT）

國際中心／綜合報導

中國大陸近兩年間開始著手全力建造自製航母，美國海軍也致力於擴建航母艦隊，國會研究處7日透露，未來美國艦隊將擴增至12艘航母。前海軍部長馬布斯（Ray Mabus）在2016年12月宣布，為了面對勢力逐漸擴大的解放軍，前線戰艦要從280艘擴增至355艘。

根據《國家利益》報導，解放軍的第1艘航母「遼寧」艦在2012年開始服役，第一艘自製航母也即將在今年4月啟用，第3艘則在上海江南造船廠進行建造。川普政府目前正依照馬布斯的計畫，逐漸增加造艦量。

美國國會研究處（Congressional Research Service，CRS）近日發表的最新報告，一桶冷水潑醒了12艘航母的願景，預計要到2060年代才可能讓航母數量穩定維持12艘，然而這仍是在樂觀的情況下。

美國艦隊以航母為基礎，通常包括1艘巡洋艦、2艘驅逐艦、1艘攻擊潛艦、1艘快速補給艦，與多達70架戰機的航空連隊，戰力主要來自艦載機。

美國航母數量幾十年來波動極大，1980年代末期，雷根政府的強軍計畫促使海軍除了15艘航母外，還有585艘軍艦，但航母動輒數十億的造價，以及每年數十億美元的人員維持、裝備與運作等成本，冷戰結束後，航母的數量也隨之減少。

▲福特級福特號航母。（圖／U.S. Navy）

2017年12月美國航母僅剩10艘，即使如今海軍已有計畫，但要維持12艘航母仍屬困難，或可說是根本不可能。在穩定維持12艘前，美國可能會先創下僅有9艘的歷史新低。

航母約有50年壽命，1990年代與2000年代初，美國海軍約美5年採購1艘，按照這個模式計算，長期下來，能確保美國海軍擁有10艘航母。美國國會研究處2月的報告指出，計算打造1艘航母所需的時間，同時考慮到既有航母的退役時間，要將航母艦隊由11艘擴增至12艘，或許需要耗費多年。

報告表示，若美國海軍美3年購置1艘航母，約制2030年時，能夠維持12艘航母；如果以3至4年為區間，約每3.5年購置1艘，也要到2034年時，才可能達成目標。除非美國海軍延長航母服役時間，否則以每4年1艘的速度，需要等到2063年，才有辦法維持12艘航母，相較每3.5年採購1艘慢了近30年。

美國海軍今年2月砸下150億美元（約新台幣4621億元），加速採購航母，一口氣向亨廷頓英戈爾斯工業（Huntington Ingalls Industries）買下2艘福特級航母。第3艘福特級航母企業號（USS Enterprise，CVN-80），預計於2027年起服役，尚未命名的第4艘福特級航母，則可能再2030年服役。