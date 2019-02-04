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傳統與現代的碰撞　北京5處一定要深入探訪的勝地

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▲▼北京景點。（圖／記者崔至雲攝）

▲什剎海四季皆宜，但若結合北京的氣候，最好的遊覽時節是秋高氣爽的9、10月份。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／整理報導

北京除了是大陸的政經中心，也是世界級國際城市，千年的歷史讓它擁有迷人的皇家古蹟，卻又同時擁有現代化、藝術的一面。作為多個朝代的首都，北京有很多令人讚嘆的歷史古蹟；許多古蹟都只在書本、電視上聽過看過，親自來一趟北京自由行就會有更深認識和體會。

漫步「什剎海」，感受淳樸的民居風情

什剎海是在北京城二環的西北區域，因為風景美麗，又近鄰皇城，在古時候深受達官貴人喜愛，因此這一區域內有許多的王府和花園，如保存最好的恭親王府、醇親王府等，是京城內老北京民俗風貌保存最完好的地方。

什剎海四季皆宜，但若是結合北京的氣候，最好的遊覽時節是秋高氣爽的9、10月份，而這次《ETtoday》記者則是在冬天前往，什剎海的景色依舊美麗，更因為氣溫太低，什剎海結成冰，很多小孩在此溜冰，各有趣味。在什剎海漫步，悠閒的走上一圈，就能細細品味上古都風韻。

▲▼北京景點。（圖／記者崔至雲攝）

▲什剎海結成冰，很多小孩在此溜冰，各有趣味。（圖／記者崔至雲攝）

走進「煙袋斜街」，感受最老又最有味道的商業觀光區

如今的什剎海已是休閒勝地，超過百家的酒吧茶樓環湖林立，而穿過什剎海腳步一轉晃進烟袋斜街，兩旁街景由酒吧轉為古玩、中國風飾物等店家林立的廊道，視線沒辦法閒，手更是忙碌，忙著從中尋寶。

煙袋斜街是北京城最老的斜街，細長的街道就像煙袋桿，因此「煙袋」命名。在民國後，不少清朝遺族靠變賣家產、出售古玩生活，所以也有許多古玩店開在這裡，而現在的煙袋斜街，則以民族服服飾、煙具、茶具、古玩等民間手工藝品為主。在人潮湧動的街道上逛著，你時不時就會走到風格迥異的店舖面前，可能以前這些店面裡面賣的是名家字畫，但是更多的是些獨具特色小吃和充滿民族氣息的紀念品。

▲▼北京景點。（圖／記者崔至雲攝）

▲煙袋斜街是北京城最老的斜街。（圖／ETtoday資料照）

北京不只有古蹟，「三里屯」看盡先鋒潮流

距離北京內城區三里而得名的三里屯，是北京先鋒潮流地，有無數美食和有購物中心，也聚集了北京最時尚精緻的辦公大樓，更是北京最早的酒吧街，每至夜晚便人聲鼎沸，吸引了不少嚮往夜生活的外國遊客到此一遊，是去北京旅行的必去之地。

三里屯是19座建築組成的購物商場，其中南區主要出至日本設計師手筆，主打大眾衣飾品牌和專櫃品牌化妝品；不單是商場外觀，這裏連店鋪也是同樣矚目，入口的鑽石形Adidas大樓，就像商場內的另一個商場，別具特色。

▲▼北京景點。（圖／記者崔至雲攝）

▲三里屯是北京先鋒潮流地，有無數美食和有購物中心，也聚集了北京最時尚精緻的辦公大樓。（圖／ETtoday資料照）

老城市裡的現代建築，「⿃巢」、「⽔立⽅」向世界證明北京實力

⿃巢、⽔立⽅的建築概念，除了延續北京以故宮為中⼼、東⻄向對稱的概念之外，還有⼀⽅、⼀圓、⼀火、⼀⽔的對稱概念。

北京的⿃巢、⽔立⽅，最初是為了迎接2008年的北京奧運所建的場館，近幾年來「⿃巢」成了各⼤明星舉辦演唱會的指標性地點之外，也因為其建築物外觀的特殊性⽽成為了觀光客的必訪景點之⼀。

▲▼ 北京景點。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼北京「⿃巢」、「⽔立⽅」。（圖／ETtoday資料照）

▲▼北京景點。（圖／記者崔至雲攝）

不跟觀光客擠八達嶺，柔情的「慕田峪」才能體驗長城的壯麗

不到長城非好漢，來到北京怎麼可以錯過被列為世界文化遺產、世界七大奇蹟之一的萬里長城。

北京最知名的長城為八達嶺長城，是中國最早開放的長城，雖然景色壯麗，但因為造訪的遊客太多，長城上人擠人，走起來不是很舒服，經過當地老北京人的建議，一群人浩浩蕩蕩前往慕田峪長城，不僅遊客少，還大多都是西方人，可以盡情在長城上漫步、拍照，不會有太多人干擾，旅遊品質相較八達嶺好上許多，就連美國前總統歐巴馬夫婦、柯林頓，川普夫人梅拉尼婭、英國前首相梅傑，也都選擇去了慕田峪。

站在長城上真的讓人不禁感嘆過去是花費多少人力、物力、時間、金錢才有辦法建造如此宏偉之工程，長城絕對是一生中必須造訪的景點之一。

▲▼北京景點。（圖／記者崔至雲攝）

▲慕田峪長城，遊客少，可以盡情在長城上漫步、拍照，不會有太多人干擾。（圖／ETtoday資料照）

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