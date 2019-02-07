「環境使人遇強則強！」台生赴陸經驗談曝「圖書館爆滿」原因

▲圖書館8點開門，但7點多就可以看到圖書館前面站了很多學生等著進圖書館念書。（圖／徐昀瑄提供）

記者崔至雲／台北報導

「遇強則強、遇弱則弱，這是當我踏進南京理工大學圖書館的第一個想法。」利用半年的期間前往大陸就讀南京理工大學的徐昀瑄認為，大陸的教學方式和台灣非常不同，大陸以學術研究結果為主，較為冷漠且深硬，因此不只是交換生，連當地學生也經常聽不懂老師較為專業的學術內容，進而影響大陸學生很需要課後自習，而這也是圖書館時常爆滿的原因。

徐昀瑄說，圖書館8點開門，但是常常7點多，就可以看到圖書館前面站了很多學生等著進圖書館，一問之下，原來就是因為課堂老師講得太深硬，因此大家都需要靠自習來預習、複習功課，而當看到大家這麼努力，「我一星期也會挑個2、3天到圖書館念念書」，這真的是環境使人遇強則強。

▲▼交換生認為，大陸老師教的課程較為深硬，因此下課學生都會跑去圖書館自習，圖書館也因此時常爆滿。（圖／徐昀瑄提供）

去南京理工大學交換半年的黃靖淳認為，上課的第一天第一節課是《國際經濟法》，這是他們大二的必修课，但是課堂還沒開始，教室外就已經一推學生等著進教室，這才發現她們學生們的積極度，不僅僅如此，同學上課反應、回答問题、發言也是相當踴躍，在台灣可能是要被老師點到，才會回答，但在大陸則是學生主動回答老師的問題。

黃靖淳也說，上課大家之所以會衝得這麼快，原來是同學想要坐前面的位子，也是問了同學才知道，因為課堂上老師說的速度較為快，很怕坐太後面聽不清楚，或是舉手發問的時候老師沒有看到，因此才擠在中間、前面坐。

▲黃靖淳表示，大陸學生常常很早就進教室占位子，因此若太晚進教室常常會沒有位子。（圖／黃靖淳提供）

而交換生楊閔亘表示，來南京的這段日子裡，透過人與人之間的互動、觀察周遭生活的過程中，論讀書風氣、出席率、學習態度都很值得讚賞，不管多早的課，多冷的天氣，依舊看到超多學生認真的樣子，體會到他們的對於讀書的勤奮感，課堂之間，專心聽講，勇於發問或答題，很幸運的認識很多熱心的朋友，也有不熟識的熱心人士讓外地來的學生感到溫暖。

