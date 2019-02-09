川普在名聲賽局裡的宣傳論術　假新聞造成後真相世界

▲大衛．瓦勒、魯柏．楊格在《名聲賽局》一書中提到，在這個後真相充斥的世界裡，我們的名聲，其實是掌握在別人手中。（圖／達志／示意圖）

文／遠流出版提供

到處都是假新聞！

二○一七年一月二十一日星期六，川普總統在中央情報局發表一席談話，在談話中他抨擊某些報導捏造他和美國情報體系之間「長期不和」，他說媒體居心叵測，刻意在他和情報機構之間築起一道牆，然後又開始吹噓前一天他在華盛頓的就職典禮有多少人來觀禮。川普說：「當時的人潮看起來真的有一百五十萬人，當然實際人數我不清楚，但整條通往華盛頓紀念碑的路上都擠滿了人。」

不過空拍圖可不是這麼說的。紐約時報以及其他報社刊出了一系列照片，拿二○○九年歐巴馬就職典禮的空拍畫面來對比，結果很明顯歐巴馬的觀禮人數多於川普，而且空拍圖也直接證實川普所說「整條通往華盛頓紀念碑的路上都擠滿了人」與事實不符。

NBC新聞訪談節目《週日遇見媒體》也用這些對比來打臉川普，結果川普的幕僚為了捍衛川普的說法，居然硬凹說白宮提出的是「另類事實」，此話一出立即引起廣大爭議及嘲諷。

川普能當上總統，是因為他了解娛樂媒體的價值，而不是因為他重視事實。近代所有的總統都拼命想要以直接、親民的方式和全民對話，包含小羅斯福總統透過廣播發布的爐邊談話，以及尼克森總統的黃金時段電視演說。但現在的總統能透過電視或廣播與人民對話的時間越來越少了，而川普以前曾經擔任過實境節目主持人，因此他很快就想到跳過主流媒體，直接透過推特接觸大眾。

有些選民覺得自己是全球化的邊緣人，認為很多政治菁英早已棄他們不顧，川普在推特上面發布的聲明和「後真相」反而頗得民心；對此現象，媒體要負部分責任。在現代媒體環境中，像臉書和推特這些科技公司已經變成資訊巨獸。有研究指出，超過百分之四十的成年人會在臉書上看新聞。後來Buzzfeed 公布了幾項統計數據使這份報告引起更多人重視－Buzzfeed 發現在臉書上看假新聞的人比看傳統新聞報導的人更多，而且人氣最旺的前二十名假新聞當中，就有十七則是支持川普或反希拉蕊。

也就是說，歡迎來到假新聞的世界！假新聞造成的衝擊之鉅，讓「後真相」一詞獲選為牛津字典二○一六年度風雲詞彙。在牛津字典上，後真相是一個「形容詞」，意思是「訴諸情感和個人立場的論述，比客觀事實更能影響民意」。

如果現在連真相都不是絕對，那建立在個人認知上的名聲就變得更重要。在這個後真相世界，別人怎麼說你才是最關鍵的。

★本圖、文經遠流出版授權，摘錄自大衛‧瓦勒、魯柏．楊格《名聲賽局：個人、企業、國家如何創造與經營自己的名聲》一書

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