瑞士買到「粉色牙膏」　他一用「嘴巴黏住」：怎跟台灣差這麼多

▲細軟管狀的外型真的有點像牙膏。（圖／翻攝自PTT）

生活中心／綜合報導

一名網友最近到瑞士出差，因為飯店沒有提供牙刷、牙膏等盥洗用品，所以請朋友幫忙買小條的，沒想到一用才發現這牙膏不但顏色特殊，黏性還很強，害他嘴巴有點張不開，「瑞士人都用這樣的牙膏刷牙嗎？」

這名網友在PTT八卦版（Gossiping）指出，這條牙膏擠出來是粉紅色的，而且把牙刷毛黏緊緊，他的嘴巴也張不太開，為何瑞士的牙膏和台灣的差這麼多？仔細看原PO放出來的「牙膏圖」，瓶身是軟管狀，上面寫著「super haftcreme」，如果用GOOGLE預設的丹麥文翻譯，會得到「超級面霜」的答案。

▲可是擠出來...完全不像。（圖／翻攝自PTT）

這則發文讓不少網友看完傻眼，「你認真的嗎？haftcreme是假牙黏著劑，老人在用= =」、「你朋友是不是跟你感情不好，想害死你」、「論第三第四第五外語的重要性」、「查了下原文原來是德文，g翻當作丹麥文還真的認不出」，也有人說，「知道是反串但還是笑死」、「乾出差還騙我看不懂喔」。

這篇文也讓部分網友想起笨版（StupidClown）文章，一名網友表示，護理師女友某天要幫ICU病人刷牙時，順手拿了病人桌上牙膏，擠出來看見是粉紅色的「阿嬤還用草莓口味牙膏喔～」只是不用過多久就發現「怎麼這麼硬」，一看包裝才知是假牙黏著劑，「差點就把阿嬤的整口牙都刷上了」。

▲原PO經歷讓網友笑翻。（圖／翻攝自PTT）