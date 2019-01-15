你也很愛回答「隨便」嗎？　教你三種回答的替代方案！

▲你是常常回答「隨便」還是討厭人家說「隨便」的那種人？（示意圖／CFP）

網搜小組／綜合報導

通常和別人在討論吃什麼的時候，免不了一定會有人回「隨便」，有網友在PTT上發問為什麼「隨便」會這麼不被接受？每次和男朋友討論要吃什麼的時候她常常會回答隨便，但不是回了隨便後來還意見一大堆的那種，不過男朋友還是很不喜歡，po文一出引起熱烈討論，其中還有不少人提供代替回答「隨便」的方法。

從留言可以看出大部分的網友都不喜歡聽到人家回「隨便」，其中的理由大概有幾個，會讓對話的人覺得是在推卸責任、懶得思考或敷衍，兩個人的事情應該是要一起決定，如果都已經給選項了還不決定就會令人很惱怒。

除了討厭的原因，留言裡也集結了許多給原po代替回答「隨便」的方法，「把隨便換成都可以，聽起來比較沒那麼刺耳」、「反正是真的沒意見就隨便選一個就好」，而其中有三個比較特別的方法：

1. 不要問他要吃什麼，而是讓他猜猜等等要吃什麼，對方回答了就會有答案

2. 只要說「今天不想吃XX類，其他可以」， 對方就會自己生出想吃的

3. 說一個對方不想吃的東西，對方就會自己想

下次再碰上這些狀況的時候也許可以試試看以上幾種方法，說不定就能同時解決回答讓人討厭的「隨便」，還能直接決定出到底要吃什麼的窘境！